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В Москве из-за митинга оппозиции хотят перенести матч «Спартак» - «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Как
Как утверждают источники, подобную идею руководители полиции аргументировали предстоящим митингом, который, предварительно, должен состояться как раз 3 августа. Матч было предложено перенести либо на пятницу, 2 августа, либо на понедельник — 5 августа.
В итоге сотрудники РПЛ теперь не знают, как донести эту мысль до болельщиков, уже купивших билеты, а главное — до «Спартака» — у них 8 августа должен состояться матч Лиги Европы со швейцарским «Туном» и сдвиг игрового календаря для них очень неудобен.
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