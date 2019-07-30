В Москве из-за митинга оппозиции хотят перенести матч «Спартак» - «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Как сообщает telegram-канал baza, 30 июля в МВД России прошло большое совещание — из-за матча «Спартак» — «Динамо». На встрече присутствовали представители «экстремистских» подразделений полиции. По итогам совещания представители МВД обратились к руководству российской премьер-лиги. Они настоятельно рекомендовали перенести дерби на другую дату. Игра должна состояться в эту субботу, 3 августа.



Фото: Юрий Белят / RTVI

Как утверждают источники, подобную идею руководители полиции аргументировали предстоящим митингом, который, предварительно, должен состояться как раз 3 августа. Матч было предложено перенести либо на пятницу, 2 августа, либо на понедельник — 5 августа.

В итоге сотрудники РПЛ теперь не знают, как донести эту мысль до болельщиков, уже купивших билеты, а главное — до «Спартака» — у них 8 августа должен состояться матч Лиги Европы со швейцарским «Туном» и сдвиг игрового календаря для них очень неудобен.