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Все-таки резиновая? На Зыбицкой открылся еще один бар (подсмотрели интерьер и узнали цены)
Источник материала: Tut.by
Недавно по адресу Зыбицкая, 2 к десятку других заведений присоединилось новое место — бар под названием «Проходимец». Мы посмотрели на его интерьер и изучили цены в меню, в том числе обеденного.
Для тусовщиков: собрали все вечеринки Минска в одном месте (есть и бесплатные)
«Проходимец» открылся на самой тусовочной улице в начале июля. Бар расположился со стороны реки, вход — между Manon bar и
В «Проходимце» есть обеденное меню (салаты — 4 рубля, супы — 3, горячие блюда — 6 рублей, десерты — 4,5 рубля). Оно доступно с 12.00 до 16.00.
А вот цены на некоторые позиции из основного меню:
брускетта с пастой из авокадо — 5 рублей;
брускетта с тар-таром из говядины — 6 рублей;
теплый салат с говядиной — 12 рублей;
грибной / овощной крем-суп — 10 рублей;
вок с курицей — 12 рублей / с креветками — 15 рублей;
медовый торт с шоколадом и мороженым — 8 рублей;
сырное мороженое — 7 рублей.
Заведение работает понедельник-четверг — с 12.00 до 02.00, в пятницу — с 12.00 до 04.00, в субботу — с 18.00 до 04.00, в воскресенье, — с 18.00 до 02.00. Недавно у бара заработала терраса.
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Недавно по адресу Зыбицкая, 2 к десятку других заведений присоединилось новое место - бар под названием «Проходимец». Мы посмотрели на интерьер и изучили цены в...
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