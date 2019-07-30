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Все-таки резиновая? На Зыбицкой открылся еще один бар (подсмотрели интерьер и узнали цены)

31.07.2019 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно по адресу Зыбицкая, 2 к десятку других заведений присоединилось новое место — бар под названием «Проходимец». Мы посмотрели на его интерьер и изучили цены в меню, в том числе обеденного.

Для тусовщиков: собрали все вечеринки Минска в одном месте (есть и бесплатные)


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«Проходимец» открылся на самой тусовочной улице в начале июля. Бар расположился со стороны реки, вход — между Manon bar и «Мятой». Сначала заведение работало, как нынче принято, в «тестовом режиме», но недавно запустилось на полную мощность. В меню нет акцента на определенные виды напитков — здесь делают как коктейли, так предлагают и чистый алкоголь.



В «Проходимце» есть обеденное меню (салаты — 4 рубля, супы — 3, горячие блюда — 6 рублей, десерты — 4,5 рубля). Оно доступно с 12.00 до 16.00.

А вот цены на некоторые позиции из основного меню:

брускетта с пастой из авокадо — 5 рублей;

брускетта с тар-таром из говядины — 6 рублей;

теплый салат с говядиной — 12 рублей;

грибной / овощной крем-суп — 10 рублей;

вок с курицей — 12 рублей / с креветками — 15 рублей;

медовый торт с шоколадом и мороженым — 8 рублей;

сырное мороженое — 7 рублей.



Заведение работает понедельник-четверг — с 12.00 до 02.00, в пятницу — с 12.00 до 04.00, в субботу — с 18.00 до 04.00, в воскресенье, — с 18.00 до 02.00. Недавно у бара заработала терраса.

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Теги: Минск
 
 
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