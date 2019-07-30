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В Орше пьяный парень пинал припаркованные авто. Теперь за повторную «хулиганку» ему грозит до 6 лет

31.07.2019 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью в Орше пьяный парень пинал припаркованные автомобили ногами и повредил их, сообщает УВД Витебска.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Два автовладельца обратились в милицию с заявлением о повреждении машин. Вмятины на различных элементах кузова были на Skoda Oktavia и Mitsubishi L200.

По записям с камер видеонаблюдения милиция выяснила предполагаемый маршрут ночного хулигана, а результаты дактилоскопической экспертизы подтвердили причастность к инциденту ранее судимого 20-летнего жителя райцентра. Его задержали.

Оказалось, что пьяный парень возвращался домой около трех часов ночи, проходя мимо припаркованных авто, он ударил их ногой. Нанесенный ущерб оценили в 700 рублей В отношении оршанца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство, совершенное повторно). Санкции статьи предполагают наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.

 
Теги: Витебск
 
 
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