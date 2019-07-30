В России КамАЗ без ручника покатился на Porsche, водитель грузовика остановил махину голыми руками

Источник материала: Tut.by

В российском Зеленограде на видео попал момент, как КамАЗ без ручника покатился в сторону припаркованных легковых автомобилей. Водитель грузовика не смог запрыгнуть в кабину, поэтому ему пришлось останавливать машину голыми руками! Удивительно, но у него получилось: КамАЗ встал в сантиметрах от припаркованного Porsche, не нанеся ему никаких повреждений.