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В России КамАЗ без ручника покатился на Porsche, водитель грузовика остановил махину голыми руками
Источник материала: Tut.by
В российском Зеленограде на видео попал момент, как КамАЗ без ручника покатился в сторону припаркованных легковых автомобилей. Водитель грузовика не смог запрыгнуть в кабину, поэтому ему пришлось останавливать машину голыми руками! Удивительно, но у него получилось: КамАЗ встал в сантиметрах от припаркованного Porsche, не нанеся ему никаких повреждений.
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КамАЗ встал в сантиметрах от припаркованного дорогостоящего авто.
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