Источник материала: Интерфакс

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Роман Безсмертный считает выгодным для Киева расширение "нормандского формата" с привлечением США и Великобритания, а также Китая.

"Нельзя говорить, что "нормандский формат" быстро соберется и начнет принимать решения. Это преувеличение", - заявил Безсмертный изданию "ГОРДОН".

Он напомнил, что "нормандский формат уже давно не работает, в последний раз встреча глав государств была в 2016 году, после этого - лишь несколько телефонных разговоров - и все".

При этом Безсмертный сомневается, что американские власти поддержат инициативу президента Украины Владимира Зеленского расширить "нормандский формат" за счет США и Великобритании.

"Вряд ли американцы с удовольствием воспримут инициативу расширения "нормандского формата" за счет США. Также сложно сказать, что этой инициативе будет рад Кремль. Нужно ли это Украине? Да. Нам выгодно, чтобы к данному процессу были привлечены США, Великобритания и желательно Китай. Но гарантирует ли объединение "нормандского" и "будапештского" форматов решение проблемы - большой вопрос", - сказал Безсмертный.

По его словам, власти США считают, что сделали достаточно для урегулирования ситуации в Донбассе и "дали понять: на данный момент расширение "нормандского формата" невозможно".

"По мнению американцев, спецпредставителя в Украине (Курта Волкера - ИФ) достаточно. Как и отдельного диалога Москвы и Вашингтона с участием представителей "нормандского формата". Также стоит учитывать, что в Хельсинки (на саммите Россия - США в июле 2018 года - ИФ) начались стратегические консультации между США и РФ - с точки зрения Вашингтона, это может обеспечить возможность решения вопроса войны на Донбассе", - сказал Безсмертный.