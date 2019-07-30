Женщину убило разрядом молнии под Лельчицами

Источник материала: Интерфакс

В Лельческом районе предположительно разрядом молнии была смертельно травмирована женщина, сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области.

"30 июля вблизи д. Глушковичи предположительно разрядом молнии смертельно травмирована женщина 1965 года рождения. Две местных жительницы во время грозы ехали на велосипедах по автодороге "Милошевичи – Глушковичи". Примерно в 14:20 в небе сверкнула молния и пенсионерка, ехавшая впереди, упала", - рассказали в управлении.

По информации ведомства, вторая женщина остановилась, чтобы узнать, что случилось, но упавшая не подавала признаков жизни. При этом края её одежды были опалены в нескольких местах.

"При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей экспертом обнаружены характерные для поражения электрическим током метки, а также ссадина на лице, образовавшаяся в результате падения. В дальнейшем будут отобраны биоматериалы для проведения дополнительных исследований с целью установления точной причины смерти", - отметили там.