Пенсии, детские пособия, стандарты безбарьерной среды: что меняется с 1 августа

Источник материала: Интерфакс

С 1 августа, в связи с повышением бюджета прожиточного минимума, вырстают различные категории пенсий и выплат, детских пособий.

Также изменяется размер вознаграждений "Беларусбанку" за операции с "пластиком", вступают в силу новые требования к организации безбарьерной среды, дорожают сигареты.

Повышается бюджет прожиточного минимума - вырастут пенсии и детские пособия

С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума .

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br230,91 (с 1 мая по 31 июля 2019 г. – Br224,02).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: трудоспособное население – Br257,05 (ранее – Br249,98); пенсионеры – Br176,75 (ранее – Br171,3); студенты – Br223,93 (ранее – Br216,97); дети в возрасте до трех лет – Br 147,18 (ранее – Br 143,09); дети в возрасте от трех до шести лет – Br203,38 (ранее – Br197,42); дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br250,19 (ранее – Br242,90).

Пропорционально росту БПМ изменятся минимальные трудовые, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите.

Также будут увеличены надбавки к пенсиям и повышены пенсии отдельным категориям пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственные пособия семьям, воспитывающим детей.

"Беларусбанк" меняет размер вознаграждений по операциям с "пластиком"

За снятие наличных в банкоматах других банков владельцам карт "Беларусбанка" с 1 августа нужно платить 2,5% от суммы (не учитывая вознаграждение банка, которому принадлежит банкомат).

За просмотр баланса (доступного остатка) по карточке (за одну операцию) в устройствах других банков-резидентов - Br1, 35 рос. руб. или 0,5 единицы иностранной валюты. В устройствах банков-нерезидентов - Br1,50, 45 рос. руб. или 0,8 ед. ин. вал.

Кроме того, изменены размеры вознаграждений за обслуживание карточек, перевыпуск в случае утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за пользование услугой SMS-оповещение и др. по счетам, открытым в иностранной валюте, зачисление на счета физических лиц безналичных в иностранной валюте, безналичный платеж по реквизитам, указанным держателем карточки в каналах дистанционного обслуживания банка.

Вводятся новые стандарты безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями

Как сообщили в Республиканской ассоциации инвалидов колясочников, с 1 августа вводятся новые стандарты безбарьерной среды. Они призваны создавать условия для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями пешком, на колясках, на личном и общественном транспорте. А также - на обеспечение доступа в здания и сооружения, включая дома и квартиры, передвижения и деятельности внутри этих объектов, в местах отдыха и туризма.

Стандарты определяют требования к конструкции и установке подъемных механизмов и оборудованию мест общего пользования, в том числе лифтов, общественных туалетов.

Дорожают некоторые сигареты

На суммы до 10 копеек увеличится стоимость части продукции табачной компании "Неман", компании "Табак-Инвест", ряда марок, которые ввозятся в Беларусь предприятием "Беларусьторг" и компанией "Энерго-Оил".

Также стоит помнить, что с 4 июля большинство вузов закончит принимать документы от абитуриентов на платную форму обучения.