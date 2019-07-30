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Лукашенко посетит Украину по приглашению Зеленского

31.07.2019 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко посетит Украину по приглашению Зеленского

фото: riafan.ru

Белорусский президент во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским получил приглашение посетить II Форум регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире.

31 августа президенты Беларуси и Украины пообщались по телефону, сообщили в пресс-службе Лукашенко. Президент Беларуси поздравил коллегу с успешным проведением политических кампаний. Зеленский подтвердил приглашение Лукашенко на II Форум регионов двух стран. Белорусский президент приглашение принял, в свою очередь, предложив Зеленскому посетить Беларусь в любой время в любом формате.

Сообщается также, что Зеленский подробно проинформировал Лукашенко о происходящем сейчас на Донбассе и выразил благодарность за предоставление переговорной площадки и в целом роль Беларуси в мирном урегулировании.

Президенты также обсудили уборочную кампанию в обеих странах, тема нацбезопасности в энергетической сфере, вопросы экономического взаимодействия и торговли.

 
 
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Белорусский президент во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским получил приглашение посетить II Форум регионов Беларуси и Украины, который состоится...
 
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