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В Новополоцке тушили горящий на предприятии битум
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На одном из предприятий Новополоцка ночью спасатели тушили горящую битумную мастику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавших в результате инцидента нет. Повреждено электрическое оборудование печи.
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Новости Беларуси. На одном из предприятий Новополоцка ночью спасатели тушили горящую битумную мастику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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