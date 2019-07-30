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Продолжение истории с покупкой протухших яиц. Что говорит производитель?
Источник материала: СТВ
Не первой свежести! Женщина купила яйца в магазине, а они оказались протухшими. Продолжение истории неудачной покупки.
Месяц назад Наталья обратилась в редакцию нашей программы с криком о помощи. Женщина купила в магазине десяток яиц, а придя домой и открыв рюкзак, обнаружила едкий зловонный запах. Женщина едва не задохнулась: только что купленные яйца оказались протухшими. Больше всего героиню расстроило то, что ее любимый дорогостоящий рюкзак был безвозвратно испорчен. Наталья тут же отнесла протухшие яйца обратно в магазин. Там товар приняли назад, но помочь спасти испорченную вещь отказались.
А после к дискуссии о том, на каком этапе могли испортиться яйца, подключился и производитель продукта.
Александр Иванов, директор птицефабрики:
За час – до 100 тысяч свежих куриных яиц!
Несмотря на большие объёмы продукции, специалисты умудряются заглянуть внутрь каждого яйца с помощью специальной лампы. И только убедившись, что желток и белок кристально чисты, продукт отправляют в магазины.
Александр Иванов:
Производитель головой ручается за безупречное качество продукта и уверяет – все неприятности для клиента на этапе производства исключены! Остальное – ответственность самого покупателя и ритейла.
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Не первой свежести! Женщина купила яйца в магазине, а они оказались протухшими. Продолжение истории неудачной покупки.
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