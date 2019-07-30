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В Лельчицком районе в велосипедистку попала молния
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 июля вблизи деревни Глушковичи Лельчицкого района женщина была смертельно травмирована молнией.
Как
Вторая женщина остановилась проверить состояние упавшей. Пострадавшая не подавала признаков жизни, края её одежды были опалены.
Предполагается, что женщина погибла из-за разряда молнии, на это указывают характерные признаки на теле погибшей. Также на лице велосипедистки обнаружена ссадина, появившаяся в результате падения.
Точная причина смерти будет установлена по итогам проведения дополнительных исследований.
В прошлом году похожий несчастный случай произошёл в Барановичском районе.
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Новости Беларуси. 30 июля вблизи деревни Глушковичи Лельчицкого района женщина была смертельно травмирована молнией. Как сообщает ГКСЭ по Гомельской области, две...
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