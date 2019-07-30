ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лельчицком районе в велосипедистку попала молния

31.07.2019 13:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июля вблизи деревни Глушковичи Лельчицкого района женщина была смертельно травмирована молнией.

Как сообщает ГКСЭ по Гомельской области, две местных жительницы ехали на велосипедах по дороге Милошевичи – Глушковичи. В 14:20 в небе сверкнула молния, а затем двигавшаяся впереди 54-летняя велосипедистка упала.

Вторая женщина остановилась проверить состояние упавшей. Пострадавшая не подавала признаков жизни, края её одежды были опалены.

Предполагается, что женщина погибла из-за разряда молнии, на это указывают характерные признаки на теле погибшей. Также на лице велосипедистки обнаружена ссадина, появившаяся в результате падения.

Точная причина смерти будет установлена по итогам проведения дополнительных исследований.

В прошлом году похожий несчастный случай произошёл в Барановичском районе.

В мужчину попала молния, когда он работал на огороде (подробнее здесь).

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 июля вблизи деревни Глушковичи Лельчицкого района женщина была смертельно травмирована молнией. Как сообщает ГКСЭ по Гомельской области, две...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ситуация на Донбассе и II Форум регионов в Житомире: что обсуждали по телефону президенты Беларуси и Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика