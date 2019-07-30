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Можно ли работать во время отпуска на полную ставку?

31.07.2019 13:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси – Марина Лазарь.

Можно ли работать во время отпуска на полную ставку? Или только на полставки?

Можно ли работать во время отпуска на полную ставку?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Со вступлением в силу изменений в Трудовой кодекс будет допустимо, что если работник находится в трудовом отпуске, он может устроиться на работу по совместительству на полный рабочий день. Например, учителя, у которых трудовые отпуска достаточно длительные (например, 56 календарных дней) – в этот период этому учителю предложили поработать. Например, в оздоровительном лагере. Безусловно, там не может быть работа на полставки. Поэтому, с учётом просьб таких работников, были внесены дополнения в Трудовой кодекс и предложили такую возможность, чтобы работник полный рабочий день работал на работе по совместительству в период своего трудового отпуска.

Люди в материале: Марина Лазарь
 
 
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Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси –...
 
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