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Можно ли работать во время отпуска на полную ставку?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Можно ли работать во время отпуска на полную ставку? Или только на полставки?
Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
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Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси –...
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