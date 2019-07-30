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На пляжах Тенерифе туристам хотят запретить строить пирамиды из гальки
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Туристам могут запретить строить пирамиды из гальки на пляжах испанского Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению властей, это наносит вред окружающей среде.
Дело в том, что на обратной стороне камней растут крохотные водоросли, которыми питаются рачки и моллюски, кроме того, некоторые членистоногие используют гальку, как укрытие. Таким образом, перемещение множества камней негативно сказывается на морских обитателях.
Экологи предлагают установить плакаты напоминающие о вреде сооружения каменных скульптур на пляжах, а также ввести запрет на уровне законодательства.
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Новости Испании. Туристам могут запретить строить пирамиды из гальки на пляжах испанского Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению...
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