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На пляжах Тенерифе туристам хотят запретить строить пирамиды из гальки

31.07.2019 12:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Туристам могут запретить строить пирамиды из гальки на пляжах испанского Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению властей, это наносит вред окружающей среде.

На пляжах Тенерифе туристам хотят запретить строить пирамиды из гальки

Дело в том, что на обратной стороне камней растут крохотные водоросли, которыми питаются рачки и моллюски, кроме того, некоторые членистоногие используют гальку, как укрытие. Таким образом, перемещение множества камней негативно сказывается на морских обитателях.

На пляжах Тенерифе туристам хотят запретить строить пирамиды из гальки

Экологи предлагают установить плакаты напоминающие о вреде сооружения каменных скульптур на пляжах, а также ввести запрет на уровне законодательства.

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Новости Испании. Туристам могут запретить строить пирамиды из гальки на пляжах испанского Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению...
 
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