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США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

31.07.2019 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Соединённые штаты Америки официально выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Об этом заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности. Напомним, договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988, под его действие подпадают ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.

США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены. Однако в 2018 году США обвинили Россию в нарушении договора, якобы в стране продолжали разрабатывать передовые баллистические и гиперзвуковые системы доставки. И с 2 февраля 2019 года оба государства приостановили выполнение обязательств в рамках соглашения.

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Новости США. Соединённые штаты Америки официально выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа, сообщили в программе Новости «24...
 
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