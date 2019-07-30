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На М6 микроавтобус столкнулся со стоящей на обочине фурой. Пассажир буса погиб
Источник материала: Tut.by
На трассе М6 микроавтобус Mercedes столкнулся с фурой, которая стояла на обочине. 33-летний пассажир буса от полученных травм скончался на месте. Сейчас на месте ДТП работают следователи,
Все произошло днем 31 июля на 163 километре трассы Минск — Гродно.
Микроавтобус ехал в направлении столицы. Им управлял 42-летний водитель. В какой-то момент он выехал на укрепленную обочину, где столкнулся со стоявшим там автопоездом, где находился 41-летний водитель.
В результате ДТП погиб 33-летний пассажир буса.
Водителей направили на прохождение медицинского освидетельствования.
Следователи, эксперты и милиция сейчас осматривают место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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На трассе М6 микроавтобус Mercedes столкнулся с фурой, которая стояла на обочине. 33-летний пассажир буса от полученных травм скончался на месте. Сейчас на месте ДТП...
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