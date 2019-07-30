ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На М6 микроавтобус столкнулся со стоящей на обочине фурой. Пассажир буса погиб

31.07.2019 13:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На трассе М6 микроавтобус Mercedes столкнулся с фурой, которая стояла на обочине. 33-летний пассажир буса от полученных травм скончался на месте. Сейчас на месте ДТП работают следователи, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.


Фото: Следственный комитет РБ

Все произошло днем 31 июля на 163 километре трассы МинскГродно.

Микроавтобус ехал в направлении столицы. Им управлял 42-летний водитель. В какой-то момент он выехал на укрепленную обочину, где столкнулся со стоявшим  там автопоездом, где находился 41-летний водитель.


Фото: Следственный комитет РБ

В результате ДТП погиб 33-летний пассажир буса.

Водителей направили на прохождение медицинского освидетельствования.

Следователи, эксперты и милиция сейчас осматривают место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трассе М6 микроавтобус Mercedes столкнулся с фурой, которая стояла на обочине. 33-летний пассажир буса от полученных травм скончался на месте. Сейчас на месте ДТП...
 
Новости дня
Новости разные
 
Леонардо Ди Каприо написал о пожарах в Сибири. Его «атаковали» юзеры из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика