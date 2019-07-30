На М6 микроавтобус столкнулся со стоящей на обочине фурой. Пассажир буса погиб

Источник материала: Tut.by

На трассе М6 микроавтобус Mercedes столкнулся с фурой, которая стояла на обочине. 33-летний пассажир буса от полученных травм скончался на месте. Сейчас на месте ДТП работают следователи, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет РБ

Все произошло днем 31 июля на 163 километре трассы Минск — Гродно.

Микроавтобус ехал в направлении столицы. Им управлял 42-летний водитель. В какой-то момент он выехал на укрепленную обочину, где столкнулся со стоявшим там автопоездом, где находился 41-летний водитель.



Фото: Следственный комитет РБ

В результате ДТП погиб 33-летний пассажир буса.

Водителей направили на прохождение медицинского освидетельствования.

Следователи, эксперты и милиция сейчас осматривают место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.