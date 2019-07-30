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Леонардо Ди Каприо написал о пожарах в Сибири. Его «атаковали» юзеры из России

31.07.2019 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram пост, в котором обратил внимание на пожары в Сибири, в Гренландии и на Аляске. Артист выложил видео о пожарах от издания The Guardian, пишет Lenta.ru.

«Огромные пожары в Гренландии, Сибири и на Аляске производят шлейфы дыма, которые видно из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что выбросы CO2 из-за этих пожаров за месяц равны контролируемым выбросам в Швеции за целый год», — говорится в посте Ди Каприо.

Русскоязычные поклонники поблагодарили артиста за привлечение внимания к проблеме. Кто-то заметил: «Он услышал нас

 
 
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Русскоязычные поклонники поблагодарили артиста за привлечение внимания к проблеме.
 
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