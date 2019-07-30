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Леонардо Ди Каприо написал о пожарах в Сибири. Его «атаковали» юзеры из России
Источник материала: Tut.by
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо
«Огромные пожары в Гренландии, Сибири и на Аляске производят шлейфы дыма, которые видно из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что выбросы CO2 из-за этих пожаров за месяц равны контролируемым выбросам в Швеции за целый год», — говорится в посте Ди Каприо.
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Русскоязычные поклонники поблагодарили артиста за привлечение внимания к проблеме.
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