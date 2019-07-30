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Каких женщин никогда не наградят орденом Матери в Беларуси?

31.07.2019 14:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Орденом Матери не могут быть награждены многодетные матери, которые привлекались к административной ответственности за правонарушения, а также имеющие судимости.

Информация об этом содержится в поправках в Закон «О государственных наградах Республики Беларусь». Документ, вносящий изменения в Закон, был подписан Александром Лукашенко 31 июля и опубликован на Национальном правовом портале Беларуси.

Поправки касаются награждения многодетных матерей орденом Матери.

Согласно документу, мать не достойна награды, если у нее есть судимости, и она ведет аморальный образ жизни. Такой подход исключает формальное отношение к поощрению многодетных матерей только потому, что она родила пятерых детей.

К награждению орденом не могут быть представлены матери, которые не занимаются воспитанием и содержанием детей, как того требует законодательство.

Кроме того, орденом Матери не могут быть награждены матери:

лишенные или восстановленные в родительских правах бывшие усыновители (удочерители), если усыновление (удочерение) было отменено; 

неоднократно (два и более раза) привлекаемые к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности, а также если не истек срок, по окончании которого человек считается не подвергавшимся административному взысканию.

Мать также официально должна быть гражданкой Беларуси.

«Новелла Закона – установление шестимесячного срока со дня возникновения права на награждение для возбуждения ходатайства о награждении орденом Матери и пятилетнего срока, по истечении которого женщины, усыновившие (удочерившие) детей, могут быть удостоены данной награды», - сказано на сайте. 

 
 
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Орденом Матери не могут быть награждены многодетные матери, которые привлекались к административной ответственности за правонарушения, а также имеющие...
 
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