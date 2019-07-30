ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лидском районе на М6 столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП погиб пассажир

31.07.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе на М6 столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП погиб пассажир

Прямо сейчас в Лидском районе следователи работают на месте ДТП, повлекшего смерть человека.

Днем 31 июля на 163 км автодороги Минск-Гродно следовавший в направлении г. Минска микроавтобус «Мерседес» под управлением 42-летнего водителя выехал на укрепленную обочину, где столкнулся со стоявшим автопоездом с 41-летним водителем.

В результате ДТП следовавший в микроавтобусе в качестве пассажира 33-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте. Оба водителя направлены для прохождения медицинского освидетельствования в учреждение здравоохранения.

Следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осматривают место происшествия, изымают следы и объекты, устанавливают очевидцев. Решается вопрос возбуждения уголовного дела, сообщает Следственный комитет.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прямо сейчас в Лидском районе следователи работают на месте ДТП, повлекшего смерть человека. Днем 31 июля на 163 км автодороги Минск-Гродно следовавший в направлении...
 

Новости дня
Новости разные
 
На М6 микроавтобус столкнулся со стоящей на обочине фурой. Пассажир буса погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика