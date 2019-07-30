В Лидском районе на М6 столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП погиб пассажир

Источник материала: Lida.Info





Прямо сейчас в Лидском районе следователи работают на месте ДТП, повлекшего смерть человека.

Днем 31 июля на 163 км автодороги Минск-Гродно следовавший в направлении г. Минска микроавтобус «Мерседес» под управлением 42-летнего водителя выехал на укрепленную обочину, где столкнулся со стоявшим автопоездом с 41-летним водителем.

В результате ДТП следовавший в микроавтобусе в качестве пассажира 33-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте. Оба водителя направлены для прохождения медицинского освидетельствования в учреждение здравоохранения.