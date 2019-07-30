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В Лидском районе на М6 столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП погиб пассажир
Источник материала: Lida.Info
Прямо сейчас в Лидском районе следователи работают на месте ДТП, повлекшего смерть человека.
Днем 31 июля на 163 км автодороги Минск-Гродно следовавший в направлении г. Минска микроавтобус «Мерседес» под управлением 42-летнего водителя выехал на укрепленную обочину, где столкнулся со стоявшим автопоездом с 41-летним водителем.
В результате ДТП следовавший в микроавтобусе в качестве пассажира 33-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте. Оба водителя направлены для прохождения медицинского освидетельствования в учреждение здравоохранения.
Следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осматривают место происшествия, изымают следы и объекты, устанавливают очевидцев. Решается вопрос возбуждения уголовного дела, сообщает
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Прямо сейчас в Лидском районе следователи работают на месте ДТП, повлекшего смерть человека. Днем 31 июля на 163 км автодороги Минск-Гродно следовавший в направлении...
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