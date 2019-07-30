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Нужна помощь в спасении ребенка

31.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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К читателям «НН» обращаются Татьяна и Александр Питерские, граждане Беларуси. Их единственной доченьке Анастасии Питерской 9 лет. В марте 2013 г. ей был поставлен диагноз нейробластома надпочечника 4 стадии.

Ребенок прошел шесть блоков химиотерапии, была сделана 10-часовая операция, но удалить всю опухоль не удалось, осталось 30%. Затем Настя прошла трансплантацию стволовой клетки и лучевую терапию. Лечение было долгим и тяжелым, особых надежд на выздоровление врачи не давали, но в апреле 2014 года случилось настоящее чудо — на снимках MIBG (они показывают свечение в живых раковых клетках) не было выявлено свечения в остаточной ткани. Это говорило о том, что девочка вышла в РЕМИССИЮ (болезнь отступила)! Счастье родителей было невлзможно описать словами, удивлены были и врачи. Настюша пошла в первый класс, правда, обучение было надомное, но она гордилась тем, что первоклашка. Ведь, как и все дети, она побывала на своей первой школьной линейке, с цветамии, первой учительницей. Кроме того, на дому с ней занималась педагог художественного кружка, Настюша вообще очень творческий ребенок, обожает рисовать. А что она выделывает из простого ЛЕГО! Игрушечную кухню с краном, мойкой, духовкой и т.п., машину, на которой можно катать ребенка, и многое другое. Но, к огромному сожалению, в декабре 2015 года у Настюши был выявлен рецидив, в ремиссии она пробыла почти два года, но болезнь вернулась с утроенной силой, на этот раз поразив не мягкие ткани, а кости. Настя прошла антирецидивное лечение в Беларуси, которое включило в себя четыре блока высокодозной химиотерапии, MIBG-терапию в Москве и трансплантацию стволовой клетки, но болезнь не отступала. Более, к сожалению, ничем в Беларуси ей помочь не могли, было предложено продолжить антирецидивное лечение с помощью иммунотерапии антителами в Барселоне (Испания). Родители оплатили полный курс лечения антителами, деньги на это собирали больше года, как говорится, по людям. Прилетели в Барселону 15 февраля, в Hospital Sant Joan de Deu, прошли полное обследование, в результате которого стало ясно, что болезнь отступает, из 19 очагов в костях осталось только два, представляющих опасность. Эти два очага решено было уничтожить с помощью точечной радиотерапии, но она не сработала. 26 июня Настюше начали лечение антителами, так как все показатели указывают, что в этом есть смысл и у нее есть шанс победить в борьбе за жизнь! Но возникла другая проблема. Дело в том, что родители оплатили только пять блоков антител, а по новому протоколу нужно после этого каждые два месяца в течение двух лет прилетать в Испанию на две недели для последующих блоков. Каждый такой блок будет стоить около 21500 евро (цена будет, возможно, выше, так как необходимы дополнительные обследования, которые будут добавляться по ходу лечения), и это без учета перелета, проживания и питания. Вот почему родители Насти Питерской вынуждены обращаться ко всем снова и снова. Они очень просят всех неравнодушных людей о финансовой поддержке, ведь это поможет спасти не просто маленькую, а очень желанную жизнь!

РЕКВИЗИТЫ

Благотворительные счета открыты в филиале №200 ОАО «АСБ Беларусбанк» -г. Витебск, ул. Ленина 106, УНП 300229956, МФО АКВВВУ21200, филиал 200/140.

Доллары США. Транзитный счёт: BY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета: BY08 АКВВ 3134 0000 1543 1202 0140.

Белорусские рубли. Транзитный счёт: BY64 АКВВ 3819 3821 0300 2200 0000 на номер счета: BY41 АКВВ 3134 0000 1548 7202 0140.

Евро. Транзитный счёт: BY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета: BY47 АКВВ 3134 0000 1550 6202 0140.

Российские рубли. Транзитный счёт: BY10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета: BY36 АКВВ 3134 0000 1545 5202 0140.

Дополнительную информацию можно получить у отца: Александр, тел.: +375-29-715-00-16, а также можно пополнить счет МТС.

«НН».


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Теги: Витебск
 
 
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К читателям «НН» обращаются Татьяна и Александр Питерские, граждане Беларуси. Их единственной доченьке Анастасии Питерской 9 лет. В марте 2013
 
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