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В начале августа в Слуцк снова приедет цирк

31.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Цирк-шапито Олимпия расположится на площадке неподалёку от дома №17А по улице Ивановского и начнёт работать с 3 августа. Зрителям обещают два часа смеха, лазерное шоу, пенную дискотеку и дуэт лучших клоунов в Европе.

Продажа билетов стартовала с 28 июля на площадке возле улицы Магистральная. Стоимость - 10 рублей, детям до 5 лет - бесплатно в сопровождении взрослых.

Расписание выступлений:

  • 3 августа - в 16:00,
  • 4 августа - 15:00, 
  • 5, 6 августа - не работает,
  • 7, 8, 9 августа - 18:00,
  • 10 августа - 16:00,
  • 11 августа - в 15:00.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Цирк-шапито Олимпия расположится на площадке неподалёку от дома №17А по улице Ивановского и начнёт работать с 3 августа. Зрителям обещают два часа смеха, лазерное...
 
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