В начале августа в Слуцк снова приедет цирк

Источник материала: Слуцк Город

Цирк-шапито Олимпия расположится на площадке неподалёку от дома №17А по улице Ивановского и начнёт работать с 3 августа. Зрителям обещают два часа смеха, лазерное шоу, пенную дискотеку и дуэт лучших клоунов в Европе.

Продажа билетов стартовала с 28 июля на площадке возле улицы Магистральная. Стоимость - 10 рублей, детям до 5 лет - бесплатно в сопровождении взрослых.

Расписание выступлений:

3 августа - в 16:00,

4 августа - 15:00,

5, 6 августа - не работает,

7, 8, 9 августа - 18:00,

10 августа - 16:00,

11 августа - в 15:00.



Slutsk-Gorod.by