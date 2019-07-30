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В начале августа в Слуцк снова приедет цирк
31.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Цирк-шапито Олимпия расположится на площадке неподалёку от дома №17А по улице Ивановского и начнёт работать с 3 августа. Зрителям обещают два часа смеха, лазерное шоу, пенную дискотеку и дуэт лучших клоунов в Европе.
Продажа билетов стартовала с 28 июля на площадке возле улицы Магистральная. Стоимость - 10 рублей, детям до 5 лет - бесплатно в сопровождении взрослых.
Расписание выступлений:
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Цирк-шапито Олимпия расположится на площадке неподалёку от дома №17А по улице Ивановского и начнёт работать с 3 августа. Зрителям обещают два часа смеха, лазерное...
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