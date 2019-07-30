Долги белорусов по кредитам продолжают расти

Источник материала: Ежедневник



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На 1 июля население задолжало банкам почти 12, 6 млрд рублей, свидетельствует аналитика Нацбанка, в которую включены потребительские кредиты, займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки.

В июне прошлого года долги белорусов перед банками преодолели отметку в 10 млрд рублей. В ноябре этого года цифра достигла 11 млрд, в мае – 12 млрд рублей.

За июнь долги белорусов перед банками увеличились на 200,5 млн рублей. Для сравнения: за май — на 190,9 млн, за апрель — на 207,9 млн, за март — на 145,6 млн, за февраль — на 98,5 млн, за январь — на 132,2 млн рублей, отмечает tut.by .

Задолженность населения по потребительским кредитам на 1 июля составила без малого 4,9 млрд рублей. Это на 85,9 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Кредиты на недвижимость на начало июля увеличились до 7,7 млрд рублей. Это на 114,6 млн рублей больше, чем на начало июня.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк еще с 1 мая 2018 года ввел новые правила выдачи банками займов населению. Банки стали считать для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки. Однако, как показывает статистика, рост задолженности населения перед банками продолжается.

