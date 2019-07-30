Обратная связь: о дорожных работах, инфокиосках, городском освещении

Источник материала: Асiповiцкi край

В ходе единых дней информирования земляки ежемесячно задают немало вопросов членам информационно-пропагандистских групп, и «районка» всегда готова предоставить газетную площадь для ответов на них.

Сергей АНАНИЧ, первый заместитель председателя райисполкома:

— Для обслуживания жителей южной стороны города установлено 2 инфокиоска ОАО «АСБ Беларусбанк», плюс в данном районе функционирует отделение № 722/120 с режимом работы с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в котором оказывается полный спектр банковских услуг, в т.ч. и по приему коммунальных и других платежей.

Держатели банковских платежных карточек могут подключить дистанционные банковские услуги («М-банкинг», «Интернет-банкинг», «ТВ-банкинг»), которые позволяют осуществлять коммунальные и платежи за мобильную связь, кредиты, совершать операции перевода денежных средств на текущий (расчетный) счет и др. Кроме того, для удобства держателей платежных карточек в торговых точках установлены платежные терминалы для безналичных расчетов за приобретенные товары.

По информации банков, установка дополнительных инфокиосков на южной стороне города в 2019 году не планируется.

Николай ИВАШКО, начальник ДЭУ-73:

— На республиканских автодорогах, закрепленных за организацией, при устройстве новых тротуаров, пешеходных и велодорожек бортовой камень устанавливается в соответствии с ТКП 45-3.03-19-2006 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования», ТКП 45-3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования» и типовой технологической картой ТТК 190638734-165-2016 «Установка бортового камня БР 100.30.15, БРТ 100.20.8».

Виктор АРХИПЕНКО, начальник РАУС:

— В утренние часы места дислокации нарядов ДПС ГАИ приближены к учреждениям образования — для снижения интенсивности движения транспортных средств и контроля перевозки детей-пассажиров с использованием специальных удерживающих устройств.

— Скорость движения транспорта на участке ул. Сумченко в районе ТК «Сити Молл» ограничена техсредствами организации дорожного движения (дорожными знаками 3.24.1 «Ограничение максимальной скорости» в 40 км/ч). Участок улицы Сумченко от Юбилейной до 60 лет Октября также оборудован пятью нерегулируемыми пешеходными переходами. Сейчас здесь ведутся работы по его уширению с перспективным устройством перильных ограждений и монтажом регулируемого пешеходного перехода. В связи с чем дежурство сотрудников ГАИ на постоянной основе в районе ТК «Сити Молл» нецелесообразно.

Александр МАСЛОВ, заместитель директора УКП ЖКХ:

— Светильники уличного освещения, закрепленные за предприятиями, находятся в рабочем состоянии, а на парковке «Приорбанка» обслуживаются данным банком. В планах УКП ЖКХ реконструкция уличного освещения городского парка, в т.ч. освещения пешеходной дорожки вдоль ул. Сумченко.

— Строительство общественного туалета производится за счет бюджетных средств. В городском парке им. 50-летия Октября по ул. Абросимова, как и на прилегающих улицах, общественных туалетов нет. Но из-за отсутствия финансирования он в парке в 2019 году не планируется.

— Согласно текущему графику по капремонту объектов благоустройства на 2019 год планируется капитальный ремонт улицы Горбатова от Октябрьской до Рабоче-Крестьянской, и отведение воды с перекрестка будет выполнено путем изменения профиля проезжей части.