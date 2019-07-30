|
Зеленский принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь
31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Беларусь, сообщает
Зеленский, по словам Лукашенко, может посетить республику «в любое время и в любом формате». «Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», – отмечается в сообщении.
Зеленский подтвердил приглашение Лукашенко посетить Украину. Он позвал его на II Форум регионов Белоруссии и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире.
Белорусский лидер
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский лидер еще раз позвал белорусского коллегу на II Форум регионов двух стран, который состоится в октябре этого года в Житомире. Тот согласился.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)