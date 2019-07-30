Зеленский принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Беларусь, сообщает ТАСС .

Зеленский, по словам Лукашенко, может посетить республику «в любое время и в любом формате». «Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», – отмечается в сообщении.

Зеленский подтвердил приглашение Лукашенко посетить Украину. Он позвал его на II Форум регионов Белоруссии и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире.

Белорусский лидер принял приглашение , напомнив, что был инициатором и соавтором данного мероприятия. Он отметил его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.