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Зеленский принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь

31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Беларусь, сообщает ТАСС.

Зеленский, по словам Лукашенко, может посетить республику «в любое время и в любом формате». «Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял», – отмечается в сообщении.

Зеленский подтвердил приглашение Лукашенко посетить Украину. Он позвал его на II Форум регионов Белоруссии и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире.

Белорусский лидер принял приглашение, напомнив, что был инициатором и соавтором данного мероприятия. Он отметил его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.

Первый форум регионов Беларуси и Украины прошел в прошлом году в Гомеле. Товарооборот между Беларусью и Украиной уверенно растет. в последние года К концу года страны планируют выйти на объем  ввосемь миллиардов долларов. Кроме того, страны занимаются крупными совместными проектами. Например, восстанавливают полноценное судоходство по реке Днепр. 



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Теги: Гомель
 
 
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Украинский лидер еще раз позвал белорусского коллегу на II Форум регионов двух стран, который состоится в октябре этого года в Житомире. Тот согласился.
 
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