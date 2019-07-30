Однако: доллар и евро дорожают третий день подряд

А с начала года корзина валют подешевела на 1,99% при этом в июле падение составило 1,10%. Таким образом, за последний месяц белорусский рубль укрепился к валютной корзине больше, чем за предыдущие полгода.





Курс доллара поднялся всего на 0,0002 рубля до 2,0350 BYN/USD. Доллар подорожал уже третий раз подряд и оказался на максимуме за 21 день.





Курс евро вырос ещё на 0,0016 рубля до 2,2684 BYN/EUR. Евро дорожает ежедневно с начала недели, но в конце прошлой недели он пробил минимум за два года.





Курс российского рубля упал на 0,0041 рубля до 3,2079 BYN/100 RUB.





Итоги июля 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль укрепился сразу ко всем основным валютам, а доллар и евро дружно подешевели уже седьмой(!) месяц подряд:





курс доллара снизился всего на 0,0083 BYN (−0,41%);

курс евро рухнул на 0,0567 BYN (−2,43%);

курс российского рубля упал на 0,0308 BYN (0,95%);





валютная корзина подешевела на 1,10%.





Россия

Банк РФ немного ослабил свою валюту:





официальный курс доллара на завтра поднялся всего на 4 копейки до 63,4172 RUB/USD;

официальный курс евро на завтра вырос на 14 копеек до 70,7355 RUB/EUR.