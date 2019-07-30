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Однако: доллар и евро дорожают третий день подряд

31.07.2019 13:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тем не менее на последних июльских торгах белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,04%.

А с начала года корзина валют подешевела на 1,99% при этом в июле падение составило 1,10%. Таким образом, за последний месяц белорусский рубль укрепился к валютной корзине больше, чем за предыдущие полгода.

Курс доллара поднялся всего на 0,0002 рубля до 2,0350 BYN/USD. Доллар подорожал уже третий раз подряд и оказался на максимуме за 21 день.

Курс евро вырос ещё на 0,0016 рубля до 2,2684 BYN/EUR. Евро дорожает ежедневно с начала недели, но в конце прошлой недели он пробил минимум за два года.

Курс российского рубля упал на 0,0041 рубля до 3,2079 BYN/100 RUB.

Итоги июля 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль укрепился сразу ко всем основным валютам, а доллар и евро дружно подешевели уже седьмой(!) месяц подряд:

курс доллара снизился всего на 0,0083 BYN (−0,41%);
курс евро рухнул на 0,0567 BYN (−2,43%);
курс российского рубля упал на 0,0308 BYN (0,95%);

валютная корзина подешевела на 1,10%.

Россия

Банк РФ немного ослабил свою валюту:

официальный курс доллара на завтра поднялся всего на 4 копейки до 63,4172 RUB/USD;
официальный курс евро на завтра вырос на 14 копеек до 70,7355 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Тем не менее на последних июльских торгах белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,04%.
 
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