"Хирурга нет, невролог в декрете". Как белорусам не умереть от гарантированной Конституцией бесплатной медицины?

Чтобы попасть к хирургу, в новополоцкую поликлинику №4 нужно прийти за два часа до открытия. На часах 6:15, а на крыльце уже очередь из десяти человек. Людям надо на приём к узким специалистам: хирургу, неврологу, офтальмологу — заказать талончик через интернет почти невозможно, так как талоны разобраны на неделю вперёд.





В 7:30, когда начинает работать поликлиника, в очереди стоит почти 40 человек. Говорят, это ещё не много.





Только ли в Новополоцке, чтобы оперативно попасть к врачу, надо подниматься в 5 утра и час стоять в живой очереди? И в чём причина такой ситуации?









Офтальмолог с зарплатой в 325 рублей

На сайте новополоцкой поликлиники №4 размещено более 10 вакансий. Требуются хирурги, кардиологи, офтальмологи, стоматологи. К этим специалистам образуются огромные очереди.





"День в день талон можно взять или на 2-3 недели вперёд, — рассказывают Еврорадио в регистратуре поликлиники. — В какое время приходить, решайте сами. Мы работаем с 7.30".





Взять талон к офтальмологу в пинскую поликлинику №1 тоже можно только утром. И к эндокринологу попасть иным образом довольно сложно. Такой специалист, кстати, здесь только один.





— За талонами приходят утром, стоят очередь люди. Один эндокринолог на половину ставки... и та с 5 августа идёт в отпуск. Говорят, что неделю или две может вообще не быть врача, — рассказывают в регистратуре.





— А в какое время прийти, чтобы точно талон взять?





— Ой... не знаю. Мы приходим в 7 утра и уже очередь стоит. Талонов немного, потому что доктор на половину ставки. Около 10 талонов на день даётся, из которых 3-4 точно район забирает.





На сайте Пинской центральной поликлиники тоже есть свободные вакансии. Офтальмолога приглашают на зарплату... в 325 рублей!





Возможно, произошла ошибка с цифрами? Как доктор с высшим образованием, работая на полную ставку, выживет на такие копейки?





"Это если без стажа и категории, — объясняют Еврорадио экономисты медицинского учреждения. — Может, на время декретного отпуска человека берут. Голый тариф... Офтальмолог первой категории и со стажем в 5 лет получит 520 рублей".





Ближайший хирург — в соседнем райцентре

Записаться к узкому специалисту непросто и в областных центрах. В гомельской поликлинике №1 попасть к неврологу можно только после 12 августа. До этого дня свободных талонов нет. В случае острой боли в регистратуре посоветовали обратиться к терапевту.





— А к хирургу можно попасть в ближайшие дни? — переспрашиваем мы.





— Хируг теперь только один работает. Второй в отпуске. Ближайшая запись на 6 августа.





Если в гомельской поликлинике в штате два хирурга, то в Турове такого специалиста вообще нет. Люди едут на приём за 25 км — в соседние Житковичи.





— У нас нет хирурга. Вам нужно в Житковичи звонить. У нас хирурга уже давно нет, — говорят в туровской поликлинике.





— Некому работать?





— Да. Нет врача. Года три уже нет. Надо ехать в Житковичи.





Звоним в районную поликлинику в Житковичи. В регистратуре говорят, что на 30 и 31 июля талонов уже нет. Но к врачу можно попасть более-менее оперативно.





— Талоны быстро разбирают. Но позвоните утром и 1 августа приезжайте. Доктор вас примет, но только до трех часов.









Невролог в декрете

пружанской поликлинике нас радуют Продолжаем записываться на приём к специалисту узкого профиля. Внас радуют новостью , что невролог пошла в декретный отпуск.





"Звоните 1 августа, — говорят Еврорадио в регистратуре. — Пока записи к врачу нет. Пока доктор в декретном отпуске, приглашают подмену из отделения больницы. Время пока обсуждается... Сколько она будет принимать, мы не знаем. Сколько талонов будет — тоже не знаю".





Через сайт медицинского учреждения на постоянную работу приглашают специалистов почти всех профилей. Кстати, неврологу предлагают зарплату в 650 рублей.





В бобруйской поликлинике №5 тоже не хватает хирургов, офтальмологов и неврологов. Звоним в отдел кадров. Специалисту с пятилетним стажем предлагают зарплату 500-600 рублей.





"А может, даже и больше получится, — отвечают Еврорадио. — Через профсоюз можем помочь общежитием, но там голые стены. Нужна будет вся своя мебель.





Насчёт зарплаты я могу вам точно сказать, когда со своими экономистами поговорю. Окулиста у нас уже давно нет, поэтому сложно сравнить. На половину ставки у нас лор с первой категорией около 400 рублей получает. Со всеми добавками, премиями".





В щучинской районной поликлинике рассказали, что на один день к стоматологу даётся 12 талонов. Если прийти в регистратуру в 8 утра, то шанс попасть к врачу близок к нулю. Приходить за талонами нужно на рассвете.