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В центре Минска открыли памятник Алишеру Навои. Почему ему?
Источник материала: Партизан
На зелёном пятачке в пределах минских улиц Свердлова — Кирова — Ульяновская у здания Министерства спорта и туризма открылся памятник узбекскому поэту Алишеру Навои.
На церемонии присутствовали представители белорусского и узбекского правительства, передает
Почему в Минске вдруг вспомнили поэта и государственного деятеля XV века?
Формальным поводом для открытия бюста Алишера Навои стал I Форум регионов Беларуси и Узбекистана.
Но в соцсетях уже шутят: "Что общего между Симоном Боливаром и Алишером Навои? И тому, и другому открыли памятники в Минске!"
Кстати, сейчас в Минске с официальным визитом находится президент Узбекистана.
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На зелёном пятачке в пределах минских улиц Свердлова — Кирова — Ульяновская у здания Министерства спорта и туризма открылся памятник узбекскому поэту Алишеру...
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