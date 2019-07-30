В центре Минска открыли памятник Алишеру Навои. Почему ему?

euroradio.fm На церемонии присутствовали представители белорусского и узбекского правительства, передает





Почему в Минске вдруг вспомнили поэта и государственного деятеля XV века?





Формальным поводом для открытия бюста Алишера Навои стал I Форум регионов Беларуси и Узбекистана.





Но в соцсетях уже шутят: "Что общего между Симоном Боливаром и Алишером Навои? И тому, и другому открыли памятники в Минске!"









Кстати, сейчас в Минске с официальным визитом находится президент Узбекистана.