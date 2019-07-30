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В центре Минска открыли памятник Алишеру Навои. Почему ему?

31.07.2019 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На зелёном пятачке в пределах минских улиц Свердлова — Кирова — Ульяновская у здания Министерства спорта и туризма открылся памятник узбекскому поэту Алишеру Навои.
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На церемонии присутствовали представители белорусского и узбекского правительства, передает euroradio.fm

Почему в Минске вдруг вспомнили поэта и государственного деятеля XV века? 

Формальным поводом для открытия бюста Алишера Навои стал I Форум регионов Беларуси и Узбекистана. 

Но в соцсетях уже шутят: "Что общего между Симоном Боливаром и Алишером Навои? И тому, и другому открыли памятники в Минске!"


Кстати, сейчас в Минске с официальным визитом находится президент Узбекистана.
 
Теги: Минск
 
 
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На зелёном пятачке в пределах минских улиц Свердлова — Кирова — Ульяновская у здания Министерства спорта и туризма открылся памятник узбекскому поэту Алишеру...
 
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