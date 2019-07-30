Гродненский регион и Самаркандская область подписали в Лиде дорожную карту сотрудничества

В Лиде встречают делегацию деловых кругов Самаркандской области Узбекистана.

Сегодня в Гродненском регионе успешно действуют около 20 предприятий с узбекским капиталом. Но и в Лидском районе сотрудничество с Узбекистаном называют не иначе, как перспективным и взаимовыгодным: товарооборот Лидского района с предприятиями среднеазиатского государства за первое полугодие вырос в два раза и составил 4 млн. долларов. Нынешний визит – залог дальнейшего успешного сотрудничества. В этом не сомневаются руководители дружественных регионов.

Первая официальная встреча на лидской земле прошла в одном из главных символов региона - в Лидском замке. В конференц-зале председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов провел переговоры с хокимом Самаркандской области Ойбеком Ходжаевым.

- Мы видим хорошие перспективы работы в аграрном бизнесе Гродненской области и в частности Лидском районе, - сказал Владимир Кравцов. - Деловые круги Узбекистана интересует наш опыт по растениеводству и молочному животноводству, производству молока. Перспектива прекрасная: от прямых продаж наших продуктов до создания совместных производств. Конечно же, - туризм! Узбекистан, Самарканд - регион с богатейшей историей. Там есть что посмотреть. А их очень интересует культурное наследие Гродненщины. Интересна гостям из Узбекистана наша логистическая структура, деревообрабатывающая отрасль, стекольная промышленность, машиностроение - в этом направлении также планируем работать.









Гости из Узбекистана получили приглашение принять участие в выставке-ярмарке и международном бизнес-форуме «Еврорегион «Неман».

В свою очередь Ойбек Ходжаев отметил, что крайне важно добиться непосредственных контактов между регионами и представителями деловых кругов.

- Наши отношения открывают новую историю наших стран, - сказал он. - Наша цель - прямая кооперация, прямые контакты. У вас есть чему поучиться в сфере сельского хозяйства, мясо-молочной промышленности, переработке, в сельхозмашиностроении, образовании и т.д, и мы многое можем вам предложить. Компании наших стран готовы развивать свои отношения и выходить за рамки обычных экспортно-импортных операций.









Сегодня же в рамках визита был подписан и знаковый документ для обеих сторон - дорожная карта между Гродненской и Самаркандской областью. По сути, это пан мероприятий по дальнейшему сотрудничеству регионов, фундамент для двусторонних проектов.

У Беларуси и Узбекистана есть большой потенциал для бизнеса и инвестиций в таких отраслях, как туризм, легкая промышленность, производство сельхозмашин.

После круглого стола члены делегации совершат обзорную экскурсию по замку, проведут В2В переговоры с представителями Гродненской области, побывают на предприятиях, к которым питают интерес: ОАО «Лидагропроммаш», «Лидский молочно-консервный комбинат», «Минойтовский ремонтный завод».





"ГП".