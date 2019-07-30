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Гродненский регион и Самаркандская область подписали в Лиде дорожную карту сотрудничества

31.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В  Лиде встречают делегацию деловых кругов Самаркандской области Узбекистана.

Представители власти и бизнеса, принимающие участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана в Минске, расширяют сферы взаимодействия до конкретных проектов. Сегодня в Лидском районе с официальным визитом находится делегация Самаркандской области. Главная цель встречи - укрепить дружеские связи и найти новых экономических партнеров. 
 
Гродненский регион и Самаркандская область подписали в Лиде дорожную карту сотрудничества

Сегодня в Гродненском регионе успешно действуют около 20 предприятий с узбекским капиталом. Но и в Лидском районе сотрудничество с Узбекистаном называют не иначе, как перспективным и взаимовыгодным: товарооборот Лидского района с предприятиями среднеазиатского государства за первое полугодие вырос в два раза и составил 4 млн. долларов. Нынешний визит – залог дальнейшего успешного сотрудничества. В этом не сомневаются руководители дружественных регионов. 

Первая официальная встреча на лидской земле прошла в одном из главных символов региона - в Лидском замке. В конференц-зале председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов провел переговоры с  хокимом Самаркандской области Ойбеком Ходжаевым. 
 
 
Мы видим хорошие перспективы работы в аграрном бизнесе Гродненской области и в частности Лидском районе, - сказал Владимир Кравцов. - Деловые круги Узбекистана интересует наш опыт по растениеводству и молочному животноводству, производству молока. Перспектива прекрасная: от прямых продаж наших продуктов до создания совместных производств. Конечно же, - туризм! Узбекистан, Самарканд - регион с богатейшей историей. Там есть что посмотреть. А их очень интересует культурное наследие Гродненщины. Интересна гостям из Узбекистана наша логистическая структура, деревообрабатывающая отрасль, стекольная промышленность,  машиностроение - в этом направлении также планируем работать. 
 
Гродненский регион и Самаркандская область подписали в Лиде дорожную карту сотрудничества

Гости из Узбекистана получили приглашение принять участие в выставке-ярмарке и международном бизнес-форуме «Еврорегион «Неман».
 
В свою очередь Ойбек Ходжаев отметил, что крайне важно добиться непосредственных контактов между регионами и представителями деловых кругов.
 
- Наши отношения открывают новую историю наших стран, - сказал он. - Наша цель - прямая кооперация, прямые контакты. У вас есть чему поучиться в сфере сельского хозяйства, мясо-молочной промышленности, переработке, в сельхозмашиностроении, образовании и т.д, и мы многое можем вам предложить. Компании наших стран готовы развивать свои отношения и выходить за рамки обычных экспортно-импортных операций. 

Гродненский регион и Самаркандская область подписали в Лиде дорожную карту сотрудничества

Сегодня же в рамках визита был подписан и знаковый документ для обеих сторон - дорожная карта между Гродненской и Самаркандской областью. По сути, это план мероприятий по дальнейшему сотрудничеству регионов, фундамент для двусторонних проектов.

У Беларуси и Узбекистана есть большой потенциал для бизнеса и инвестиций в таких отраслях, как туризм, легкая промышленность, производство сельхозмашин.

После круглого стола члены делегации совершат обзорную экскурсию по замку, проведут В2В переговоры с представителями  Гродненской области, побывают на предприятиях, к которым питают интерес: ОАО «Лидагропроммаш», «Лидский молочно-консервный комбинат», «Минойтовский ремонтный завод». 

 
Гродненский регион и Самаркандская область подписали в Лиде дорожную карту сотрудничества
"ГП".
 
Теги: Минск
 
 
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В  Лиде встречают делегацию деловых кругов Самаркандской области Узбекистана. Представители власти и бизнеса, принимающие участие в I Форуме регионов...
 
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