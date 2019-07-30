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«Нафтогаз» выставил России иск в пять миллиардов долларов за экспроприацию крымских активов
31.07.2019 14:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: jpgazeta.ru
Взыскивать эту сумму компания намерена через международный трибунал в Гааге. Свой ущерб от потери активов в Крыму в результате присоединения его к России компания оценила в 5,2 млрд долларов.
«Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление относительно размера компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму», - говорится в сообщении компании.
Ожидается, что трибунал вынесет решение о компенсации убытков не раньше конца 2020 года.
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Взыскивать эту сумму компания намерена через международный трибунал в Гааге. Свой ущерб от потери активов в Крыму в результате присоединения его к России компания...
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