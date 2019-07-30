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Китайцы начали строить железнодорожный путь от Уречья к Нежинскому ГОК

31.07.2019 14:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Китайцы начали строить железнодорожный путь от Уречья к Нежинскому ГОК

фото: slavkaliy.com

«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, начал строительство железнодорожного перегона длиной 30 км от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК. Подрядчиком выступает китайская компания.

Это будет путь общего пользования для перевозки пассажиров и грузов с остановочным пунктом в г. Любань, который составит перрон с навесом, здание билетных касс, автостоянку и санитарную зону, сообщили в пресс-службе компании.

Подрядной организации также предстоит подстроить конечный пункт ж/д пути - станцию Славкалий и внутризаводскую станцию Железнодорожные пути ГОК, с которой будет выполнятся отгрузка готовой продукции для транспортировки к грузополучателю. 

Для устройства объекта путем тендера была выбрана организация «25 компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству». Допуская к участию в строительстве калийного комплекса компании из КНР, «Славкалий» следует договоренности с китайской стороной, привлеченной к финансированию проекта. 

Сегодня на объекте активно выполняются работы подготовительного периода. Порядка 8 км основания готовы к возведению земляного полотна ж/д пути.

 
 
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«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, начал строительство железнодорожного перегона длиной 30 км от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК....
 
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