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Китайцы начали строить железнодорожный путь от Уречья к Нежинскому ГОК
31.07.2019 14:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: slavkaliy.com
«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, начал строительство железнодорожного перегона длиной 30 км от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК. Подрядчиком выступает китайская компания.
Это будет путь общего пользования для перевозки пассажиров и грузов с остановочным пунктом в г. Любань, который составит перрон с навесом, здание билетных касс, автостоянку и санитарную зону, сообщили в пресс-службе компании.
Подрядной организации также предстоит подстроить конечный пункт ж/д пути - станцию Славкалий и внутризаводскую станцию Железнодорожные пути ГОК, с которой будет выполнятся отгрузка готовой продукции для транспортировки к грузополучателю.
Для устройства объекта путем тендера была выбрана организация «25 компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству». Допуская к участию в строительстве калийного комплекса компании из КНР, «Славкалий» следует договоренности с китайской стороной, привлеченной к финансированию проекта.
Сегодня на объекте активно выполняются работы подготовительного периода. Порядка 8 км основания готовы к возведению земляного полотна ж/д пути.
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«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, начал строительство железнодорожного перегона длиной 30 км от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК....
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