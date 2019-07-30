В Беларуси перестанут высаживать «прутики». Кажется, инициатива людей победила!

Источник материала: KYKY

Кажется, власти прислушались к беларусам. Минчане требовали перестать высаживать в городе «чахлые прутья» вместо больших деревьев. Их просьбу проигнорировали, но сейчас поход к озеленению изменится не только в Минске, но и во всей Беларуси. Об этом сообщил активист и блогер Антон Мотолько в Telegram-канале «Мотолько Помоги».

Началось с петиции: на сайте «Удобный город» ее опубликовали в октябре прошлого года. Авторы призывали прекратить засаживать Минск метровыми растениями, которые Зеленстрой выдает за сотни тысяч деревьев. Такие «прутья», как правило, гибнут, из-за чего местные бюджеты теряют крупные суммы денег.

Речь в первую очередь о деревьях с обхватом меньше 25 сантиметров на высоте 1,3 метра. Минчане предлагали запретить их высадку вдоль дорог, в центре города, во дворах, в компенсационных посадках и при озеленении местности после строительных работ. Петицию направили в две инстанции: в Мингорисполком и Комитет государственного контроля. Позже беларусам ответили, что Совет депутатов отверг инициативу и не захотел менять Правила благоустройства Минска.

Но впредь кое-что все-таки изменилось. Теперь страну станут озеленять по большей части крупными и средними по размеру деревьями, передает «БелТА». Это закрепили в постановлении Министерства архитектуры и строительства от 25 июля 2019 года №43. Отныне в процессе высаживания крупноразмерные деревья должны занимать 20% (ранее – 5%), среднего размера – 80% (ранее – 60%). От маломерных саженцев решили и вовсе отказаться (до этого их доля составляла 35%).

В Минстройархитектуры свой шаг объяснили тем, что кустарники приживались хуже, чем габаритные растения. Но в тех местах, где успели высадить маломерные саженцы, их постараются сохранить.

Фото обложки: Мария Корнеенко.