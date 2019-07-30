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В Беларуси перестанут высаживать «прутики». Кажется, инициатива людей победила!
Источник материала: KYKY>
Кажется, власти прислушались к беларусам. Минчане требовали перестать высаживать в городе «чахлые прутья» вместо больших деревьев. Их просьбу проигнорировали, но сейчас поход к озеленению изменится не только в Минске, но и во всей Беларуси. Об этом
Началось с петиции: на сайте «Удобный город» ее
Речь в первую очередь о деревьях с обхватом меньше 25 сантиметров на высоте 1,3 метра. Минчане предлагали запретить их высадку вдоль дорог, в центре города, во дворах, в компенсационных посадках и при озеленении местности после строительных работ. Петицию направили в две инстанции: в Мингорисполком и Комитет государственного контроля. Позже беларусам ответили, что Совет депутатов отверг инициативу и не захотел менять Правила благоустройства Минска.
Но впредь кое-что все-таки изменилось. Теперь страну станут озеленять по большей части крупными и средними по размеру деревьями,
В Минстройархитектуры свой шаг объяснили тем, что кустарники приживались хуже, чем габаритные растения. Но в тех местах, где успели высадить маломерные саженцы, их постараются сохранить.
Фото обложки: Мария Корнеенко.
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