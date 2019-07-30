Японское правительство одобрило исследования по созданию мышей с человеческими органами

Источник материала: Tut.by

Правительство Японии поддержало проект по выращиванию эмбрионов животных, в которых содержатся клетки человека, с последующей пересадкой их суррогатным самкам. Ранее эта процедура была запрещена, но сейчас суд пересмотрел решение. Об этом пишет «Популярная механика» со ссылкой на Asahi.com .



Изображение: sci-lib.com

В японском издании говорится, что комитет Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий 24 июля подписал соглашение с исследователями Токийского университета о проведении исследования по созданию поджелудочной железы человека у грызунов с использованием индуцированных человеком плюрипотентных стволовых (iPS) клеток.

Ученые отмечают, что наконец могут начать серьезные исследования в этой области спустя 10 лет подготовки. Ранее правительство запрещало подобные работы из-за опасений, что это может привести к рождению существ со смесью генов животных и человека.

В ходе исследования ученые создадут оплодотворенные яйцеклетки крыс и мышей, которые не способны сформировать собственную поджелудочную железу. Затем они поместят iPS-клетки человека в эти оплодотворенные яйцеклетки, создав «эмбрионы животных-людей».

Затем эмбрионы пересадят в матки крыс или мышей. Поджелудочные железы человека в результате применения стволовых клеток будут расти прямо в организме грызунов.

Исследователи до двух лет будут наблюдать за развитием событий после рождения грызунов. В частности, они изучат мозг эмбрионов грызунов — если окажется, что количество клеток человека превышает 30% их мозга, эксперимент приостановят.

Исследователи также планируют подобные исследования для создания человеческой печени и почек.

Такие исследования открывают перспективу будущего, когда человеческие органы можно будет выращивать у свиней и овец, решив тем самым хроническую нехватку органов для трансплантации.