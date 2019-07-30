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Почти треть доходов бюджета Брестской области в I полугодии сформировали частные компании

31.07.2019 15:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области коммерческие организации сформировали в первом полугодии 2019 года почти треть доходов бюджета, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции МНС.

Почти треть доходов бюджета Брестской области в I полугодии сформировали частные компании

На 1 июля в регионе насчитывалось 10074 коммерческих структуры различных организационно-правовых форм (СОАО, СООО, ООО, ОДО, ЗАО, ЧУП и другие). Частные компании составляют более половины плательщиков среди организаций области. За январь-июнь они уплатили в бюджет Br236,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи выросли на 13,5% в сопоставимых ценах. Вклад данной группы плательщиков в формирование доходов бюджета увеличился с 26,6% до 30,3%.

Крупнейшими плательщиками в своей категории являются такие предприятия, как СП "Санта Бремор" ООО, СП ОАО "Брестгазоаппарат", ООО СП "Санта Импэкс Брест", филиал ООО "Евроторг" в областном центре, унитарное предприятие "Торговый дом "Лагуна". Их платежи в бюджет суммарно составили пятую часть от доходов коммерческих структур.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области коммерческие организации сформировали в первом полугодии 2019 года почти треть доходов бюджета, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной...
 
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