Когда заработает фонтан на Советской и кто его все-таки сломал?

Источник материала: Виртуальный Брест

Строительная компания «Продом» устраняет неполадки оборудования, которые произошли после массовых купаний в светомузыкальном фонтане на Советской.





фото Марины Осипчик

В беседе с Zarya.by генподрядчик отметил: дорогостоящее оборудование в исправном состоянии, оно не сломано, а всего лишь расстроено.

Запуск уникального арт-объекта, аналогов которому в области нет, состоялся меньше недели назад . Но уже сегодня интернет пестрит фотографиями тех, кто предпочел использовать фонтан в качестве купели. И это пока что не десантники: протестировать новенький объект на предмет принятия в нем водных процедур решила детвора.

- В минувшую субботу там творилось нечто невообразимое, наверное, плавал весь Брест, - сокрушается Олег Филиппов, главный инженер ООО «Продом». – Были сбиты настройки всех форсунок, мы неделю их настраивали. Дети при попустительстве родителей сидели на них и крутили, как только могли. Насколько смогли, мы оборудование восстановили, развесили таблички о штрафах. На месте сейчас постоянно находятся сотрудники компании, но все равно есть поползновения со стороны горожан нырнуть в фонтан и потрогать оборудование. Поэтому мы сейчас думаем, как это правильно сделать, чтобы пресечь любые попытки в нем искупаться.

На данный момент принято решение запускать фонтан только на выходные. Тем не менее компания «Продом» настоятельно просит горожан не лезть под струи воды и не портить дорогостоящее оснащение. Ведь по своей сути светомузыкальный объект для купаний не приспособлен.

- Чтобы охладиться в жару, можно использовать плоскостные фонтаны, где все оборудование спрятано под землей и закрыто решеткой, - разъясняет собеседник. – Там, безусловно, в струю входить можно. Подобный фонтан находится у нас на набережной, а в июне мы сдали такой же на улице Янки Купалы – возле чулочного комбината. Никто не ожидал, что интерес к новенькому объекту окажется таким бурным и народ нельзя будет сдержать.

Сейчас на фонтане продолжаются пуско-наладочные работы. Чтобы прийти в себя и перенастроиться, говорят строители, нужно время.

- Кроме того, - продолжает Олег Филиппов, - нам необходимо «поймать» плохую погоду – дождь и сильный ветер. Мы не до конца проверили корректную работу датчиков, чтобы во время дождя фонтан утихал, а во время ветра струи садились вниз. В целом у нас все хорошо. В эти выходные, субботу – воскресенье, планируем фонтан запустить. Но в понедельник, возможно, снова пригасим. Сегодня, завтра и в пятницу будем его чистить, потому что очень много грязи набросали – окурков и прочего. Все это почистим, частично сольем чаши. Фонтан промывали уже трижды, системы работают нормально.





Тем не менее от потенциальных актов вандализма мультимедийный объект по-прежнему не защищен. Видеонадлюдение здесь не предусмотрено по проекту, хотя место попадает в зону обзора камер по соседству – на кинотеатре «Беларусь» и рядом с ним - и отлично просматривается со всех ракурсов.

Каким же образом обеспечить его дополнительную защиту? Только путем сотрудничества с Департаментом охраны, считает Геннадий Войтович, начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома.

- Если застройщик, либо юрлицо, которому объект передан в эксплуатацию, заключает договор с областным управлением Департамента охраны МВД, на договорных основах фонтан будет охранять милиция, - говорит он. – Сегодня выставить на этом месте пост в системе единой дислокации возможности нет. Там есть пеший патрульный маршрут общей протяженностью более километра, но конкретно на фонтане правоохранители не стоят.

А по поводу того, можно ли здесь купаться – вопрос, судя по всему, риторический. Зависит, в том числе, от менталитета, раскрепощенности и уровня вседозволенности. Пользователи социальных сетей уже развернули на эту тему масштабную дискуссию. Вердикт, поддержанный большинством, таков: законом не запрещено, значит, разрешено.

- Но если у купальщиков будет установлен хулиганский мотив, то процесс купания уже будет расцениваться как мелкое хулиганство, - отмечает Геннадий Войтович. – Если человек, перебрав лишнего, полезет в фонтан, пренебрегая моралью, общепринятыми нормами, тогда это мелкое хулиганство. Но такие случаи единичны. В данной ситуации речь идет о детях, которые просто балуются. К родителю могут быть претензии только в том случае, если фонтан выйдет из строя. В гражданском судопроизводстве можно предъявить претензии, что ребенок игрался и что-то сломал.

Кстати, помимо буквы закона, есть еще и законы воспитания. Речь не о том, чтобы помочить ручку в фонтане. Это – всегда пожалуйста. Но портить при этом городское имущество вовсе не обязательно.





фото Алексанлра ШУЛЬГАЧА