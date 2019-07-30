В любое время и в любом формате: Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разговор начался с обменом комплиментами: Лукашенко поздравил коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе, Зеленский подтвердил приглашение в Украину.

Украинский президент поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта на востоке Украины, белорусский официальный лидер пообещал и дальше прилагать все усилия. Обговорили главы двух стран и экономическое сотрудничество и уборочную кампанию.