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В любое время и в любом формате: Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь
Источник материала: БДГ
Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Разговор начался с обменом комплиментами: Лукашенко поздравил коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе, Зеленский
Украинский президент поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта на востоке Украины, белорусский официальный лидер пообещал и дальше прилагать все усилия. Обговорили главы двух стран и экономическое сотрудничество и уборочную кампанию.
В завершении разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял,
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Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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