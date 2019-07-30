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В любое время и в любом формате: Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

31.07.2019 15:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разговор начался с обменом комплиментами: Лукашенко поздравил коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе, Зеленский подтвердил приглашение в Украину.

Украинский президент поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта на востоке Украины, белорусский официальный лидер пообещал и дальше прилагать все усилия. Обговорили главы двух стран и экономическое сотрудничество и уборочную кампанию.

В завершении разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

 
 
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Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
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