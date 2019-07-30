Что изменится в Беларуси с 1 августа

Источник материала: Новости Дзержинска

Вместо привычного подорожания белорусов ждет повышение пенсий и пособий.

Увеличатся пособия

В августе будут увеличены пособия при рождении детей и другие выплаты. Теперь при рождении первого ребенка будет выплачиваться 2309,1 рубля (ранее – 2240,2 рубля), а второго и последующих детей – 3232,74 рубля (в настоящее время выплата составляет 3136,28 рубля).

В абсолютных цифрах рост пособий для белорусок, решившихся родить, довольно скромный и составляет около 100 рублей. Изменится единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в госорганизациях здравоохранения до срока беременности в 12 недель: оно вырастет до 230,91 рубля (с 224,02 рубля), то есть на 6 рублей.

Пенсия тоже станет больше

Перерасчет трудовых пенсий будет произведен на основании решения президента Беларуси Александра Лукашенко. В итоге в среднем пенсии вырастут на 6,6%.

Минтруда уже успело подсчитать, что средняя трудовая пенсия составит 438 рублей, а средний размер выплат по возрасту будет составлять 446,1 рубля.

Вообще перед белорусским правительством в настоящее время стоит задача по достижению уровня средней пенсии в 40% от средней зарплаты по стране.

Бюджеты растут

Министерство труда и соцзащиты решило повысить бюджет прожиточного минимума. Кстати, именно благодаря этому решению выросли и пенсии и пособия, которые напрямую увязаны с этим показателем.

Так, с августа БПМ в среднем на душу населения будет составлять 290 рублей и 91 копейку, что на целых 66 рублей и 89 копеек больше БПМ, применявшегося с 1 мая.

Определены и его размеры по основным группам населения:

- для трудоспособного населения – 257,05 рубля,

- для пенсионеров - 176,75 рубля,

- для студентов – 223,93 рубля,

- детей в возрасте до трех лет – 147,18 рубля,

- от трех до шести –203,38 рубля,

- от шести до 18 лет – 250,19 рубля.

В Беларуси принято пересматривать бюджет прожиточного минимума каждые три месяца. В предыдущий раз БПМ пересматривали в мае этого года.

Армейские новшества

Президент Беларуси подписал закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". По новым правилам, получить отсрочку для получения образования призывники смогут только один раз.

В силу судьбоносный закон вступает уже 9 августа. Теперь в армию будет проще призвать солдат. Дело в том, что из-за демографической ямы в Беларуси существенно сократилось число призывников. В Минобороны не могли с этим мириться и решили усовершенствовать закон.

«Мы получим минимально необходимое количество на ближайшие годы, чтобы самую сложную ситуацию весной 2020-го и 2022-го нам пройти наиболее безболезненно», ― рассказал на пресс-конференции в МПЦ консультант на должности старшего офицера 1-го отдела 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил республики Андрей Мурашов.

Напомним, осенний призыв стартует в Беларуси 1 августа еще по старым правилам, однако после вступления в силу закона будут применяться новые принципы. Например, поступившим в этом году после ссуза в вуз или на вторую ступень высшего образования отсрочки предоставляться не будут. У тех, кто получил соответствующие отсрочки в предыдущие годы, они сохранятся.



