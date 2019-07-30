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В районе проводится профмероприятие под названием «Пьяному не место за рулем!»

31.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В районе проводится профмероприятие под названием «Пьяному не место за рулем!»

По 11 августа в районе проводится профмероприятие под названием «Пьяному не место за рулем!»

Госавтоинспекция предупреждает, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения грозит водителю штрафом от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Аналогичный штраф предусмотрен за употребление алкоголя до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП. Кроме того, если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортом такому же лицу, либо отказалось от прохождения освидетельствования повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст. 317 (1) УК Республики Беларусь. А согласно ч. 6 ст. 61 Уголовного кодекса, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 317 (1) (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

Напоминаем, что граждане, управляющие транспортом, не имея права управления этим средством, а равно передавшие управление лицу, также не имеющему права управления, будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин (ч. 1 ст. 18.19 КоАП). В случае повторного управления транспортом без водительского удостоверения штраф составит от 20 до 50 базовых величин, или же арест до 15 суток.

 
 
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По 11 августа в районе проводится профмероприятие под названием «Пьяному не место за рулем!» Госавтоинспекция предупреждает, что управление...
 
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