На российской свалке уничтожена 21 тонна яблок, завезенных из Беларуси

Источник материала: Ежедневник



фото: fsvps.ru

30 июля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям механическим путем была уничтожена 21 тонна яблок неустановленного происхождения.

Ранее в Усвятском районе Псковской области сотрудниками Псковской таможни было задержано и передано должностным лицам Россельхознадзора для проверки автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз подкарантинной продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. Продукцию пытались завезти с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов, сообщили в Россельхознадзоре.

При проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия свежих яблок без маркировок на упаковке, содержащих информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере или стране-реэкспортере. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, предоставлены не были.

Напомним, запрет на ввоз яблок из Беларуси Россельхознадзор снял 23 июля , после проверки, проведенной специалистами ведомства с целью выяснения данных о площади садов, которые заняты плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности.