ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На российской свалке уничтожена 21 тонна яблок, завезенных из Беларуси

31.07.2019 15:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

На российской свалке уничтожена 21 тонна яблок, завезенных из Беларуси

фото: fsvps.ru

30 июля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям механическим путем была уничтожена 21 тонна яблок неустановленного происхождения.

Ранее в Усвятском районе Псковской области сотрудниками Псковской таможни было задержано и передано должностным лицам Россельхознадзора для проверки автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз подкарантинной продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. Продукцию пытались завезти с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов, сообщили в Россельхознадзоре.

При проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия свежих яблок без маркировок на упаковке, содержащих информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере или стране-реэкспортере. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, предоставлены не были.

Напомним, запрет на ввоз яблок из Беларуси Россельхознадзор снял 23 июля, после проверки, проведенной специалистами ведомства с целью выяснения данных о площади садов, которые заняты плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям механическим путем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика