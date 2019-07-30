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На российской свалке уничтожена 21 тонна яблок, завезенных из Беларуси
31.07.2019 15:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: fsvps.ru
30 июля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям механическим путем была уничтожена 21 тонна яблок неустановленного происхождения.
Ранее в Усвятском районе Псковской области сотрудниками Псковской таможни было задержано и передано должностным лицам Россельхознадзора для проверки автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз подкарантинной продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. Продукцию пытались завезти с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов, сообщили в Россельхознадзоре.
При проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия свежих яблок без маркировок на упаковке, содержащих информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере или стране-реэкспортере. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, предоставлены не были.
Напомним, запрет на ввоз яблок из Беларуси
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30 июля на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям механическим путем...
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