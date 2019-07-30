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Американские рынки растут в ожидании первого за последние 10 лет снижения ставки ФРС

31.07.2019 15:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Американские рынки растут в ожидании первого за последние 10 лет снижения ставки ФРС
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Трейдеры ожидают, что с очень высокой вероятностью Федрельная резервная система США сегодня снизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. По мнеию игроков рынка шанс на снижение сразу на 0,5 процентных пункта крайне мал.

«В любом случае это задаст общий тон для смягчения монетарной политики центробанков других стран» – рассказал Хан Тан, биржевой аналитик FXTM. 

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Трейдеры ожидают, что с очень высокой вероятностью Федрельная резервная система США сегодня снизит...
 
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