Американские рынки растут в ожидании первого за последние 10 лет снижения ставки ФРС

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Трейдеры ожидают, что с очень высокой вероятностью Федрельная резервная система США сегодня снизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. По мнеию игроков рынка шанс на снижение сразу на 0,5 процентных пункта крайне мал.

«В любом случае это задаст общий тон для смягчения монетарной политики центробанков других стран» – рассказал Хан Тан, биржевой аналитик FXTM.