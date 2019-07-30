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Сколько можно заработать на ягодах и грибах прямо сейчас

31.07.2019 13:52 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сколько можно заработать на ягодах и грибах прямо сейчас
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Максимальный сезон ягод и грибов в августе-сентябре

Исследователи  Института леса НАН Республики Беларусь в конце июня сообщили о том, что в этом году ягод ожидается намного меньше, чем в прошлом. Объясняется они это жаркой весной и нехваткой дождей, поэтому кусты ягод не успели полноценно созреть. Другое дело, что благодаря дождливому июлю, урожайность теперь достигнет средних показателей. Брусника, голубика, клюква – завязи сформируются, ягоды достигнут своей зрелости.

Кроме того, такая дождливая обстановка в июле-августе после знойного июня позволит грибницам напитаться влагой – и август-сентябрь порадует изобилием грибов даже выше средних показателей.

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Максимальный сезон ягод и грибов в августе-сентябре Исследователи  Института леса НАН...
 
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Полымя
Lida.Info
Единство
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