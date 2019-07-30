Минфин Беларуси считает успешным размещение гособлигаций в России, на долю нерезидентов РФ пришлось 25% заявок

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси считает успешным размещение гособлигаций в российских рублях и отмечает значительный спрос на бумаги со стороны нерезидентов РФ.

"По сравнению с дебютным выпуском облигаций Республики Беларусь 2010 года (7 млрд росс.рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года), параметры текущего размещения (10 млрд росс.рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) министерство финансов оценивает как успешные", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

"В сделке также приняли участие нерезиденты Российской Федерации – подано заявок на сумму более 2,5 млрд росс.рублей, отмечен существенный спрос со стороны физических лиц – более 1,5 млрд росс.рублей", - отмечается в сообщении.

В Минфине подтвердили, что совокупный спрос на облигации превысил 45 млрд росс. рублей при номинальном объеме размещения 10 млрд росс.рублей.

"В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании. При первоначальном ориентире в 9,10-9,35% годовых в ходе торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых", - сказано в сообщении.

В Минфине также отметили, что сроки размещения оставшихся выпусков облигаций на сумму 20 млрд росс. рублей в рамках "программы" эмиссии министерство финансов определит "исходя из потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры".

"Данным размещением установлен рыночный ориентир в российских рублях как для последующих эмиссий на российском рынке ценных бумаг как суверена, так и для корпоративных белорусских эмитентов", - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщалось, Минфин Беларуси 30 июля провел сбор заявок на облигации в российских рублях. Ставка 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий установлена на уровне 8,65% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 8,84% годовых.

В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен два раза с первоначальной отметки 9,10-9,35% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития. Агент по размещению - Газпромбанк.

К размещению запланированы два выпуска - 3-й и 4-й серий - номинальным объемом 5 млрд рублей каждый со сроком обращения 3 года. Техразмещение выпусков запланировано на 7 августа.

Как сообщалось, 4 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Беларуси 3-7-й серий общим объемом 30 млрд рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд рублей каждая, 7-й серии - 10 млрд рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ранее министерство финансов Беларуси выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд рублей не состоялось.