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В Витебске 6-летний ребёнок выпал из окна на пятом этаже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 31 июля в Витебске 6-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже.
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Место происшествия осмотрено следственно-оперативной группой. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Несколько недель назад в Речицком районе 8-летняя школьница выпала из окна.
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Новости Беларуси. Днём 31 июля в Витебске 6-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Как сообщает Следственный комитет, незадолго до произошедшего...
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