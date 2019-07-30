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«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу

31.07.2019 15:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. Около 50 молодых сотрудников подразделений 31 июля приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу

«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу

Среди них – 5 девушек. Это выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД, которые захотели связать свою карьеру со службой в минской милиции. Им вручили удостоверения и табельное оружие, а также присвоили первое офицерское звание «лейтенант».

«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу

Торжественный ритуал впервые прошёл у подножия памятника, погибшим при исполнении служебного долга правоохранителям.

«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу

Анастасия Масловская, оперуполномоченный ОБЭП Центрального РУВД Минска:
Мы занимаемся выявлением экономических преступлений в бюджетной сфере и в иных сферах нашей страны. Я думаю, что наставники сделают все возможное, чтобы выросли из нас настоящие специалисты своего дела.

«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу

Кирилл Валюшко, оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РУВД Минска:
Каждый из нас понимает, что при несении службы в органах внутренних дел, в первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком. В каждой ситуации подходить по-человечески.

«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Служебная подготовка с каждым годом совершенствуется в органах внутренних дел. Академия МВД и Могилевский институт милиции, мы совместно работаем. Все сотрудники, которые приступили к исполнению своих служебных обязанностей, все проходили практику в практических подразделениях.

«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу

Уже сегодня молодые сотрудники минской милиции заступают на службу. С дельным советом на практике им готовы помочь опытные правоохранители. Они отмечают: уровень молодых сотрудников милиции с каждым годом растёт.

Люди в материале: Иван Кубраков, Анастасия Масловская, Кирилл Валюшко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. Около 50 молодых сотрудников подразделений 31 июля приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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