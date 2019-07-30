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Пересекал дорогу на красный свет. В Осиповичах пострадал 10-летний велосипедист
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 июля в полвторого дня в Осиповичах микроавтобус сбил ехавшего на велосипеде школьника.
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В этот момент пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет начал 10-летний велосипедист, до этого ехавший по краю дороги в ту же сторону, что и микроавтобус.
Произошёл наезд. Ребёнок получил ушиб мягких тканей правого ребра.
По факту аварии ведётся проверка.
На прошлой неделе в Березовском районе мальчика сбил тепловоз.
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Новости Беларуси. 30 июля в полвторого дня в Осиповичах микроавтобус сбил ехавшего на велосипеде школьника. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома,...
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