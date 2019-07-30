|
В Дзержинском районе горел зерносушильный комплекс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 120 тонн зерна спасено при пожаре в агрогородке Путчино Дзержинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром 31 июля здесь горел зерносушильный комплекс. Ликвидировать возгорание спасателям удалось быстро. Причина устанавливается.
Одна из версий – срыв заклепок. Движение зерна заблокировалось, что привело к его перегреву и возгоранию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 120 тонн зерна спасено при пожаре в агрогородке Путчино Дзержинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 31 июля здесь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)