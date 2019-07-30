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Ателье Alpina готовится прокачать флагманский кроссовер BMW X7 до 600 «лошадок»
Источник материала: Tut.by
В скором времени в каталоге небольшой компании Alpina из немецкого Бухлоэ, которая занимается доработкой автомобилей BMW, появится новинка — ассортимент моделей, предлагаемых именитым тюнинг-ателье, пополнится самым крупным кроссовером
Закамуфлированный прототип X7 в исполнении от Alpina на днях попался фотошпионам во время испытаний на Нюрбургринге. По неподтвержденной пока информации, переделка затронет сразу две модификации флагманского SUV баварцев — X7 M50d с 400-сильным турбодизелем 3.0 и
В последнем случае от V8 можно ждать отдачи на уровне показанного минувшей весной седана
По традиции фирмы, отличий от стандартных версий у X7 от Alpina будет не так уж и много — доработанный кроссовер получит перекроенные бамперы, также его украсят накладками на порогах, новыми выпускными патрубками и колесными дисками.
Ожидается, что переделанная в Alpina топ-версия большого кроссовера BMW получит индекс XB7 и будет представлена в сентябре этого года на автосалоне во Франкфурте.
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В скором времени ассортимент моделей, предлагаемых тюнинг-ателье Alpina, пополнится доработанным вариантом самого крупного кроссовера BMW
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