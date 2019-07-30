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Ателье Alpina готовится прокачать флагманский кроссовер BMW X7 до 600 «лошадок»

31.07.2019 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В скором времени в каталоге небольшой компании Alpina из немецкого Бухлоэ, которая занимается доработкой автомобилей BMW, появится новинка — ассортимент моделей, предлагаемых именитым тюнинг-ателье, пополнится самым крупным кроссовером X7.


Закамуфлированный прототип X7 в исполнении от Alpina на днях попался фотошпионам во время испытаний на Нюрбургринге. По неподтвержденной пока информации, переделка затронет сразу две модификации флагманского SUV баварцев — X7 M50d с 400-сильным турбодизелем 3.0 и X7 M50i с 4,4-литровым бензиновым V8 мощностью 530 лошадиных сил, которая является самой мощной в гамме.


В последнем случае от V8 можно ждать отдачи на уровне показанного минувшей весной седана Alpina B7 — то есть 608 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.


По традиции фирмы, отличий от стандартных версий у X7 от Alpina будет не так уж и много — доработанный кроссовер получит перекроенные бамперы, также его украсят накладками на порогах, новыми выпускными патрубками и колесными дисками.

Ожидается, что переделанная в Alpina топ-версия большого кроссовера BMW получит индекс XB7 и будет представлена в сентябре этого года на автосалоне во Франкфурте.

 
 
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В скором времени ассортимент моделей, предлагаемых тюнинг-ателье Alpina, пополнится доработанным вариантом самого крупного кроссовера BMW
 
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