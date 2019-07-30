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«Экономически невыгодно». Как соцсети шутят на грустную тему пожаров в Сибири

31.07.2019 15:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России уже несколько недель бушуют лесные пожары: зафиксировано 113 очагов в Красноярском крае на общей площади свыше миллиона гектаров. При этом губернатор Красноярского Края Александр Усс ранее заявлял, что некоторые лесные пожары тушить нецелесообразно. А Федеральное агентство лесного хозяйства сообщает, что пожары не тушили, поскольку здесь «отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен». Фраза «экономически невыгодно» уже завирусилась в соцсетях. Собрали несколько наглядных примеров, как люди шутят на эту грустную тему.

А вот что запостили в паблике MDK.


Также в соцсетях используют #SaveSiberiaForesْts, чтобы писать на ту же тему, но более серьезно. Вот один из примеров.

К счастью, авиация МЧС уже приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Самолет МЧС России совершил первый вылет, на кромку сложного возгорания сделали три слива воды. Об этом сообщило министерство лесного хозяйства региона.

 
 
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Напомним, что в России уже несколько недель бушуют лесные пожары
 
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