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«Экономически невыгодно». Как соцсети шутят на грустную тему пожаров в Сибири
Источник материала: Tut.by
В России уже несколько недель бушуют лесные пожары: зафиксировано 113 очагов в Красноярском крае на общей площади свыше миллиона гектаров. При этом губернатор Красноярского Края Александр Усс ранее
А вот что
Также в соцсетях используют
К счастью, авиация МЧС уже приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Самолет МЧС России совершил первый вылет, на кромку сложного возгорания сделали три слива воды. Об этом
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Напомним, что в России уже несколько недель бушуют лесные пожары
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