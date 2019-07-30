«Экономически невыгодно». Как соцсети шутят на грустную тему пожаров в Сибири

Источник материала: Tut.by

В России уже несколько недель бушуют лесные пожары: зафиксировано 113 очагов в Красноярском крае на общей площади свыше миллиона гектаров. При этом губернатор Красноярского Края Александр Усс ранее заявлял , что некоторые лесные пожары тушить нецелесообразно. А Федеральное агентство лесного хозяйства сообщает , что пожары не тушили, поскольку здесь «отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен». Фраза «экономически невыгодно» уже завирусилась в соцсетях. Собрали несколько наглядных примеров, как люди шутят на эту грустную тему.

Питерский художник создал арт-объект на тему лесных пожаров в Сибири, тушить которые, по словам губернатора Красноярского края, «экономически невыгодно». На данный момент горит уже 1 миллион гектаров легких планеты. #SaveSiberiaForesْts #сибирьгорит pic.twitter.com/dYJPUczhKo — ЁЖ (@naigolkah) July 31, 2019

Не плачу налоги, потому что это экономически невыгодно — Bob Farber (@Bobchensk) July 30, 2019

Иван Васильевич меняет профессию, это экономически невыгодно.

Москва слезам не верит, это экономически невыгодно.

11 друзей Оушена — это экономически невыгодно.

Дорогая, я уменьшил детей, это экономически невыгодно.

Чего хотят женщины — это экономически невыгодно. — Артём Дерягин (@DerArto) July 31, 2019

— я тебя люблю — извини, но это экономически не выгодно — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) July 31, 2019

— Нужно построить зиккурат

— Это экономически невыгодно — Партизанские усы (@kosmos25551) July 31, 2019

— Поехали заберём ребенка от бабушки

— извини, но это экономически не выгодно. — Виссарион (@f_shoke) July 31, 2019

Родители: пора тебе жить самостоятельно Я: это экономически невыгодно — Эль-Посос (@Lposos1) July 31, 2019

Нас часто спрашивают, можно ли добавить в меню еще какие-нибудь варианты мяса. Отвечаем: мы, например, могли бы его потушить, но это экономически невыгодно… ¯\_(ツ)_/¯ — Варламов Есть (@Varlamov_est) July 30, 2019

1941−1945 — можем повторить, ведь это было экономически выгодно — Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) July 31, 2019

А вот что запостили в паблике MDK.





Также в соцсетях используют #SaveSiberiaForesْts , чтобы писать на ту же тему, но более серьезно. Вот один из примеров.

Каждый день люди в Сибири и на дальнем востоке просыпаются в кошмаре, они губят свое здоровье из-за загрязнения воды и воздуха

Однако власть никак не хочет решать эту проблему, видите ли это"экономически невыгодно"

Что же вам выгодно? войны? плохая экология? #SaveSiberianForests pic.twitter.com/5g6Z1a7XoZ — Warsy (@ShitIsExist) July 27, 2019

К счастью, авиация МЧС уже приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Самолет МЧС России совершил первый вылет, на кромку сложного возгорания сделали три слива воды. Об этом сообщило министерство лесного хозяйства региона.