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Алексиевич: То обсуждают, в каком доме мне жить, то с кем мне спать

31.07.2019 15:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Я не собираюсь обсуждать свою личную жизнь» - ответила Нобелевская лауреатка писательница Светлана Алексиевич на просьбу радио Свабода прокомментировать ее ответ польскому изданию Gazeta Wyborcza, что она «сама любила в жизни и женщин, и мужчин».



«Это было по ходу интервью, на чужую искренность я ответила искренностью, но больше на эту тему я не собираюсь говорить, - говорит Нобелевская лауреатка. - То обсуждают, в каком доме мне жить, то с кем мне спать. Уже не те времена, я уже не в том качестве. Я могу жить так, как я понимаю, как я хочу. Что я и делала всегда».

Напомним, вв большом интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza белорусский Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич рассказала о работе над книгой о любви.

Писательница объяснила, почему анонсированной несколько лет назад книги о любви нет до сих пор. По словам Алексиевич, она пишет очень медленно и чтобы написать книгу, надо опросить тысячу людей.

В книге о любви, как говорит Алексиевич, она сначала планировала сделать 50 женских рассказов и 50 мужских, но через три года писательница сориентировалась, что не сможет «пробиться к мужчинам», поэтому решила, что это будет «история о любви женщин».


На вопрос, будет ли в книге о любви женщин к женщинам, Алексиевич ответила: «Конечно. Любовь - это любовь. Важно, что чудо случилось, а с кем - это уже менее существенно. Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин».
 
 
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«Я не собираюсь обсуждать свою личную жизнь» - ответила Нобелевская лауреатка писательница Светлана Алексиевич на просьбу радио Свабода прокомментировать ее...
 
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