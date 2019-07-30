Алексиевич: То обсуждают, в каком доме мне жить, то с кем мне спать









«Это было по ходу интервью, на чужую искренность я ответила искренностью, но больше на эту тему я не собираюсь говорить, - говорит Нобелевская лауреатка. - То обсуждают, в каком доме мне жить, то с кем мне спать. Уже не те времена, я уже не в том качестве. Я могу жить так, как я понимаю, как я хочу. Что я и делала всегда».





Напомним, вв большом интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza белорусский Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич рассказала о работе над книгой о любви.





Писательница объяснила, почему анонсированной несколько лет назад книги о любви нет до сих пор. По словам Алексиевич, она пишет очень медленно и чтобы написать книгу, надо опросить тысячу людей.





В книге о любви, как говорит Алексиевич, она сначала планировала сделать 50 женских рассказов и 50 мужских, но через три года писательница сориентировалась, что не сможет «пробиться к мужчинам», поэтому решила, что это будет «история о любви женщин».









На вопрос, будет ли в книге о любви женщин к женщинам, Алексиевич ответила: «Конечно. Любовь - это любовь. Важно, что чудо случилось, а с кем - это уже менее существенно. Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин».