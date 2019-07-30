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Родился в рубашке: ребенок выпал из окна пятого этажа и отделался легким испугом

31.07.2019 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня днем 6-летний мальчик выпал из окна пятого этажа дома на ул.Гагарина в Витебске.
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Родственники отлучились из квартиры незадолго до случившегося. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

По результатам предварительного медицинского осмотра жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.


Следователи напоминают родителям о необходимости быть бдительными, когда дети находятся вблизи окон или на балконах. Необходимо оборудовать окна запорными устройствами, чтобы ребенок сам не смог полностью открыть окно. 
 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня днем 6-летний мальчик выпал из окна пятого этажа дома на ул.Гагарина в Витебске.
 
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Полымя
Lida.Info
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