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Родился в рубашке: ребенок выпал из окна пятого этажа и отделался легким испугом
Источник материала: Партизан
Сегодня днем 6-летний мальчик выпал из окна пятого этажа дома на ул.Гагарина в Витебске.
Родственники отлучились из квартиры незадолго до случившегося. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.
По результатам предварительного медицинского осмотра жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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Сегодня днем 6-летний мальчик выпал из окна пятого этажа дома на ул.Гагарина в Витебске.
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