﻿ По ночному Минску ездил BMW с пьяным водителем и 11 пассажирами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По ночному Минску ездил BMW с пьяным водителем и 11 пассажирами

31.07.2019 14:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инцидент произошел 26 июля в третьем часу ночи, рассказала sb.by официальный представитель Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.



Наряд ДПС заметил на проспекте Рокоссовского «семерку» BMW, просто под завязку набитую пассажирами — четверо сидели даже в багажнике.

Сотрудники милиции с помощью проблесковых маячков и громкоговорителя потребовали от водителя остановиться, на что тот не отреагировал. Правда, преследование было недолгим. BMW врезался в припаркованный грузовик.

Как выяснилось, компания молодых людей весело проводила свободное время, выпивали. Когда спиртное закончилось, решили съездить за добавкой, а по дороге взять на борт и новых участников вечеринки. В итоге в салон машины набилось восемь человек, четверых разместили в багажнике.

Однако список правонарушений этим не ограничился. Освидетельствование показало, что водитель был пьян — 1,44 промилле алкоголя, и к тому же не имеет прав.

Более того, владелец автомобиля, уступивший место за рулем товарищу, тоже бесправник — был лишен водительского удостоверения в августе 2018 года на три года за управление автомобилем в состоянии опьянения. На этот раз он, разумеется, тоже был нетрезв — 1,88 промилле алкоголя.


Сотрудниками ГАИ установлено, что владелец BMW тоже управлял автомобилем, а затем передал руль приятелю. В Ленинском РУВД уточнили, что всего у парня 21 нарушение ПДД.

На этот раз в отношении хозяина BMW составили четыре протокола (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, передача управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, управление транспортным средством, не имея прав, и управление в состоянии опьянения).

Сотрудники ГАИ готовят материал для направления в СК для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное повторно в течении года».

В отношении приятеля владельца, который был за рулем, составлено три протокола — за вождение без прав, в состоянии опьянения и за нарушение правил перевозки пассажиров. В «биографии» этого молодого человека восемь нарушений ПДД.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 26 июля в третьем часу ночи, рассказала sb.by официальный представитель Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси перестанут высаживать «прутики». Кажется, инициатива людей победила!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика