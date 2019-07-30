По ночному Минску ездил BMW с пьяным водителем и 11 пассажирами









Наряд ДПС заметил на проспекте Рокоссовского «семерку» BMW, просто под завязку набитую пассажирами — четверо сидели даже в багажнике.





Сотрудники милиции с помощью проблесковых маячков и громкоговорителя потребовали от водителя остановиться, на что тот не отреагировал. Правда, преследование было недолгим. BMW врезался в припаркованный грузовик.





Как выяснилось, компания молодых людей весело проводила свободное время, выпивали. Когда спиртное закончилось, решили съездить за добавкой, а по дороге взять на борт и новых участников вечеринки. В итоге в салон машины набилось восемь человек, четверых разместили в багажнике.





Однако список правонарушений этим не ограничился. Освидетельствование показало, что водитель был пьян — 1,44 промилле алкоголя, и к тому же не имеет прав.





Более того, владелец автомобиля, уступивший место за рулем товарищу, тоже бесправник — был лишен водительского удостоверения в августе 2018 года на три года за управление автомобилем в состоянии опьянения. На этот раз он, разумеется, тоже был нетрезв — 1,88 промилле алкоголя.









Сотрудниками ГАИ установлено, что владелец BMW тоже управлял автомобилем, а затем передал руль приятелю. В Ленинском РУВД уточнили, что всего у парня 21 нарушение ПДД.





На этот раз в отношении хозяина BMW составили четыре протокола (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, передача управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, управление транспортным средством, не имея прав, и управление в состоянии опьянения).





Сотрудники ГАИ готовят материал для направления в СК для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное повторно в течении года».





В отношении приятеля владельца, который был за рулем, составлено три протокола — за вождение без прав, в состоянии опьянения и за нарушение правил перевозки пассажиров. В «биографии» этого молодого человека восемь нарушений ПДД.