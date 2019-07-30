Призыв по-новому

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Президент Беларуси подписал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который вступает в силу в начале августа.

Как отмечают в Минобороны, одним из оснований для появления этого закона стала необходимость поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Нововведения обусловлены и объективными демографическими проблемами. По данным ведомства, общее количество состоящих на воинском учете призывников только за последние 10 лет сократилось почти вдвое. Закон предусматривает в том числе отмену многократных отсрочек для продолжения образования.

Изменения по предоставлению отсрочек

Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставлявшиеся и ранее. Изменения коснулись отсрочек только для продолжения образования.

Отсрочку предоставят учащимся, получающим профессионально-техническое образование, среднее специальное в очной форме, студентам, получающим высшее образование I ступени в очной форме. Получить однократную отсрочку от армии можно будет для образования за границей. Она будет предоставляться обучающимся в зарубежных учреждениях образования в очной форме.

Таким образом, отсрочка от призыва для продолжения образования предоставляется гражданам один раз. Данное требование не распространяется на обучающихся за границей по направлениям республиканских органов госуправления в рамках реализации государственных программ. То есть в этом случае отсрочка предоставляется без учета принципа одноразовости.

Какие вводятся ограничения

Нововведения предусматривают дополнение закона о воинской обязанности нормой о «признании граждан не прошедшими военную службу по призыву без наличия на то законных оснований». То есть такой статус человек может получить при уклонении от службы до 27 лет. Решение может принять призывная комиссия. Данную норму следует рассматривать во взаимосвязи с другими статьями принятого закона. Ими вводятся ограничения принятия на госслужбу граждан, не прошедших воинскую службу без законных оснований. Как утверждает Минобороны, указанная норма не затронет иных категорий граждан, кроме уклонившихся от призыва.

Ограничения касаются и выезда за границу. В обновленном законе содержится положение о внесении изменений, конкретизирующих основания для ограничения права выезда: «Право гражданина на выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено, если… гражданин надлежаще оповещен о необходимости явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве и не является на эти мероприятия или не исполняет обязанности по воинскому учету, установленные законодательными актами Республики Беларусь о воин­ской обязанности и воинской службе, вследствие чего стало невозможным его оповещение о необходимости явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве, — до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве».

Обжалование решений призывных комиссий

Как считают в Минобороны, порядок обжалования решений призывных комиссий используется отдельными людьми как механизм уклонения от прохождения воинской службы. «Анализ последних призывов показывает, что граждане пользуются своим правом на обжалование для уклонения от службы, формально не нарушая закон, — обращают внимание в ведомстве. — Отправки в войска проводятся в течение 15 дней и оканчиваются в последний день призывной кампании. В 2018 году содержание жалоб было повсюду практически одинаковым. Более того, когда кампания по призыву была завершена, большая часть призывников от жалоб отказались до рассмотрения их в суде или непосредственно в суде. Поэтому реальный срок для рассмотрения жалоб ограничивается семью днями. Эти нормы включены в статьи 36-37 закона «О воинской обязанности и воинской службе». До этого решение призывной комиссии по жалобе гражданина могло быть обжаловано им в суд в месячный срок.

План повышения мотивации

В Минобороны напоминают, что статьей 57 Конституции определено, что «защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг гражданина». Законом установлен также приоритет воинской службы перед другими видами государственной службы и трудовой деятельно­сти. «Одновременно с подписанием закона глава государства поручил правительству проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы. Речь идет как о создании льготных условий для поступления в учреждения образования, предоставлении мест для проживания в общежитиях, установлении брони для приема на работу, так и включения периода срочной военной службы в страховой стаж и иных. Ни у кого не должно быть сомнений, что военным ведомством с неуклонной твердостью будут проведены в жизнь меры по повышению социального статуса солдата», — заключили в Минобороны.

Подготовила Елена КОРСАКОВА.